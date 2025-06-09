¡ÈÀÖÊÆÂç»È¡É²Î¼ê¡¦ÁêÀî¼·À¥¤µ¤ó¤¬ÀÖÊÆ¤ÎÅÄ¿¢¤¨¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¡Ú²¬»³¡Û
²Î¼ê¤Ç²¬»³¸©Áí¼Ò»Ô¤ÎÀÖÊÆÂç»È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÁêÀî¼·À¥¤µ¤ó¤¬ÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¤È°ì½ï¤ËÀÖÊÆ¤ÎÅÄ¿¢¤¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÀÖÊÆÂç»È¡É²Î¼ê¡¦ÁêÀî¼·À¥¤µ¤ó¤¬ÀÖÊÆ¤ÎÅÄ¿¢¤¨¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¡Ú²¬»³¡Û
Áí¼Ò»Ô¤Ë¤¢¤ëËÜ¾±¹ñ»Ê¿À¼Ò¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸11¿Í¤ÈÁêÀî¼·À¥¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄ¿¢¤¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÀÖÊÆ¤Ï¡¢1000Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¿À¤Ø¤Î¶¡¤¨Êª¤È¤·¤ÆËèÇ¯ºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÁêÀî¤µ¤ó¤ÏÀÖÊÆ¤ÎÊ¸²½¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¡¢2012Ç¯¤«¤éÀÖÊÆÂç»È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë°ìËÜ°ìËÜÃúÇ«¤ËÉÄ¤ò¿¢¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅÄ¿¢¤¨¤ò¤·¤¿»ùÆ¸¡Ë
¡Ö¡ÊÅÄ¤ó¤Ü¤Î¡ËÅ¥¤¬¤Ì¤á¤Ì¤á¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÀÖÊÆ¤ò¤â¤Ã¤È¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÊÁí¼ÒÀÖÊÆÂç»È¡¡ÁêÀî¼·À¥¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¿À»öÊÆ¤È¤·¤ÆÂÐÇÏ¡¦¼ï»ÒÅç¡¦²¬»³¤Î3¤«½ê¤·¤«¡ÊÀÖÊÆ¤Ï¡Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÂç»ö¤Ê¼ï¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÀÖÊÆ¤Ï11·îÃæ½Ü¤Ë¼ý³Ï¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë³«¤«¤ì¤ëº×¤ê¤Ç¿À¼Ò¤ËÊôÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£