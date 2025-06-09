¡ÖÊâ¤¤¤Æµ¢¤ë¡£¼Ö¤òÃÖ¤¤¤Æµ¢¤ë¡×¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç´¨²Ï¹¾»Ô¿¦°÷¡Ê25¡ËÂáÊá¡¡¼Â¹Ô°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¼ò¤ò°û¤à¡Ê»³·Á¡Ë
¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤¤Î¤¦¡¢´¨²Ï¹¾»Ô¤Î¿¦°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÊâ¤¤¤Æµ¢¤ë¡£¼Ö¤òÃÖ¤¤¤Æµ¢¤ë¡×¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç´¨²Ï¹¾»Ô¿¦°÷¡Ê25¡ËÂáÊá¡¡¼Â¹Ô°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¼ò¤ò°û¤à¡Ê»³·Á¡Ë
ÃË¤Ï»Ô¤¬¶¦ºÅ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷¤Ç¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤Î¤¢¤È¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤Ï¤¤ç¤¦²ñ¸«¤ò³«¤ÄÄ¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¤¤Î¤¦ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´¨²Ï¹¾»Ô¾å²¼¿åÆ»²Ý¤Î¿¦°÷¤ÎÃË¡Ê£²£µ¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¸áÁ°£³»þ¤´¤í¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï¡¢´¨²Ï¹¾»ÔÆâ¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë±ïÀÐ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¤Î£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤Ç¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¼ò¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸¡ºº¤ÇÃË¤«¤é¤Ï¸Æµ¤£±¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê£°¡¥£²£µ¥ß¥ê¥°¥é¥à°Ê¾å¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»Ô¤Ï²ñ¸«¤ÇÄÄ¼Õ
Éû»ÔÄ¹¡Ö»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø·¸³Æ°Ì¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¤ç¤¦´¨²Ï¹¾»Ô¤Ï²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï¡¢»Ô¤Î¿¦°÷¤ÎËµ¤é¡¢¤ª¤è¤½£³Ç¯Á°¤«¤é´¨²Ï¹¾ÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£·î£·Æü¤Ë´¨²Ï¹¾»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Äー¥ë¡¦¥É¡¦¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡×¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤ÎÌë¤Ë´¨²Ï¹¾»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¸áÁ°£±»þ£³£°Ê¬¤´¤í¤Þ¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂÇ¤Á¾å¤²¤Î¤¢¤È¡¢ÃË¤Ï¡ÖÊâ¤¤¤Æµ¢¤ë¡£¼Ö¤òÃÖ¤¤¤Æµ¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ô¤Ï·º»ö½èÊ¬¤¬·èÄê¤·¤Æ¤«¤éº£¸å¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£