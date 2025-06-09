¹³µÄ¼Ô¡Ö¤³¤ì¤·¤«¤¹¤Ù¤Ê¤¤¡×LA¥Ç¥âË½ÅÌ²½ ¥È¥é¥ó¥×»á¤¬½£Ê¼ÅêÆþ ÃÎ»öÈ¿È¯¤ÇÂÐÎ©·ã²½¡¢60Ç¯¤Ö¤ê¤Î°ÛÎãÁ¼ÃÖ
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Çµ¯¤¤¿ÉÔË¡°ÜÌ±¤Î°ìÀÆÅ¦È¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ¤Ï¡¢¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Î°ìÉô¤¬Ë½ÅÌ²½¤·¡¢¾×ÆÍ¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»Ø¼¨¤Ç°ÛÎã¤Î½£Ê¼ÅêÆþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÃÎ»ö¤ÏÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡ÖÆ»Ï©¤Î±ü¤Ç¤Ï±ê¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¹õ±ì¤¬Î©¤Á¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
6Æü¤«¤éÂ³¤¯¡¢ÉÔË¡°ÜÌ±¤Î°ìÀÆÅ¦È¯¤Ø¤Î¹³µÄ³èÆ°¡£¼Ö¤¬Ç³¤ä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É°ìÉô¤¬Ë½ÅÌ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹³µÄ³èÆ°¤ò¤¹¤ë½÷À
¡ÖÊ¿ÏÂÅª¤Ë¹³µÄ¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤¹¤Ù¤¬¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
»ÔÄ£¼ËÁ°¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤ËºÅÎÞÃÆ¤ä¥´¥àÃÆ¤ò»È¤¤ÄÃ°µ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡ÖÄÉ²Ã¤Ç·Ù»¡Ââ¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìµ¤¤Ë²¡¤·¿Ê¤á¤ë·Á¤Ç¤¹¡×
¥´¥àÃÆ¤Ï¡¢¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿µ¼Ô¤Ë¤â¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½£Ê¼2000¿Í¤òÅêÆþ¤¹¤ëÂçÅýÎÎ³Ð½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢8Æü¤Ë¤Ï½£Ê¼¤¬ÅþÃå¡£·Ù»¡´±¤é¤È¤È¤â¤ËÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÊ¼»Î¤òÇÛÈ÷¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£»ä¤¿¤Á¤Î¹ñ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤Î¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñ¤ò¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»öÂÖ¤Î¿ä°Ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³¤Ê¼Ââ¤òÆ°°÷¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÅÚ»ºÊªÅ¹Å¹¼ç
¡ÖÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤É¤ó¤É¤óÍè¤ë¤·¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï3Ê¬¤Î1¡¢ÆüÍËÆü¤Ê¤Î¤Ë¡×
µ¼Ô
¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»ÔÄ£¼ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤É²Ð¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»öÂÖ¤Ï¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ìë¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿º®Íð¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦¿Í¤«¤é¤ÏÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦¿Í
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤¬Ë½Æ°¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Î¶á¤¯¤Ç¡¢¤½¤³¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£IT¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡×
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¢¤Î¾õ¶·¤Ç¡×
º£²ó¤Î½£Ê¼ÇÉ¸¯¤Ï½£ÃÎ»ö¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÂçÅýÎÎ¤Î·èÄê¤Ï60Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Î¤³¤È¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢½£Ê¼ÅêÆþ¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÌ±¼çÅÞ»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤¬»ÔÌ±¤ò¼é¤ëÀÕÇ¤¤òÊü´þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ë¥å¡¼¥µ¥àÃÎ»ö¤Ï¡¢½£Ê¼¤ÎÅêÆþ¤Ï¡Ö°ãË¡¡×¤À¤È¤·¡¢Å±Âà¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£