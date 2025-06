6月8日発表

【拡大画像へ】

エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは6月8日、恋愛×ホラー×ミステリアスアドベンチャー「Fantôme Rapport」を、8月16日・17日に東京ビックサイトで開催される「コミックマーケット106」に出展することを発表した。

「Fantôme Rapport」は幽霊豪華客船を舞台にした物語と、オーディオドラマとブラウザで遊べるビジュアルノベルADVを組み合わせて楽しむミステリアスアドベンチャー。

ブースでは、「Fantôme Rapport」の世界観を体感できるほか、コミックマーケットでしか入手できない特典の頒布が実施される。

【「Fantôme Rapport」とは】

世界のどこかを航海する幽霊船。

広大な海で溺れ死にかけて、

この船に引き上げられたあなた。

そこで出会うのは、生者か死者か分からない

ミステリアスな女性達。

謎に包まれた幽霊豪華客船の中で

乗客の女性達との親交を深めながら、

行先不明な仄暗い航海が今、始まる─…

Copyright (C) 2024 - 2025 Fantôme Rapport Official. All Rights Reserved.