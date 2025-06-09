GENERATIONS¡¦ÇòßÀ°¡Íò2nd¼Ì¿¿½¸¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØHallelujah!!¡Ù¡¡¥«¥Ð¡¼6¼ï¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È²ò¶Ø
¡¡GENERATIONS¡¢PKCZ¡ÊR¡Ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇòßÀ°¡Íò¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡Ê¾®³Ø´Û¡¿9·î18ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡¢¡ØHallelujah!!¡Ê¥Ï¥ì¥ë¥ä¡Ë¡Ù¤Ë·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥«¥Ð¡¼6¼ï¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥«¥Ð¡¼¤òÀ§Èó¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡¡ÇòßÀ°¡Íò2nd¼Ì¿¿½¸¡ØHallelujah!!¡Ù¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¥«¥Ð¡¼
¡¡8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖHallelujah!!¡×¡Ê¥Ï¥ì¥ë¥ä¡Ë¡£¤â¤È¤â¤È¥Ø¥Ö¥é¥¤¸ì¤Ç¡Ö¼ç¤ò¤Û¤á»¿¤¨¤è¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¸ÀÍÕ¡£ÇòßÀ¼«¿È¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¶µ²ñ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÖËÍ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î°Å¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¸÷¤¬º¹¤¹»ö¤òµ§¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¥í¥±ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸÷¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¤ëÊì¹ñ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¼óÅÔ¥Þ¥Ë¥é¤È¥Ü¥Û¡¼¥ëÅç¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¡£ËÜ¿Í¤È¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÎ¹¹Ôµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÈà½÷ÌÜÀþ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÉáÃÊ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÈÁÇ´é¡É¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²áµîºÇÂçÏª½Ð¤ËÄ©Àï¤·¡¢¥Ù¥Ã¥É¤È¥·¥ã¥ï¡¼¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÆùÂÎÈþ¤ò¡¢¸Â³¦¤Þ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÇòßÀ¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÈÆüËÜ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Î»þ¤«¤é¶µ²ñ¤Ë¤âÄÌ¤¤Hallelujah¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¿È¶á¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¡¢·Ê¿§¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥óÁ´¤Æ¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡ØHallelujah!!¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»£±Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¤³¤ì°Ê¾åÁê±þ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢ËÍ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Ã¯¤«¤Î°Å¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¸÷¤¬º¹¤¹»ö¤òµ§¤Ã¤Æ¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖEXILE TRIBE STATION¡×¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÖTSUTAYA¡×¡Ö¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡×¤Ë¤Æ¡¢³Æ¸ÂÄê¥«¥Ð¡¼ÈÇ¤âÈ¯Çä¡£¡ÖEXILE TRIBE STATION¡×¸ÂÄê¥«¥Ð¡¼ÈÇ¤Ï¡ÖÄÌ¾ïÈÇ¥È¥ì¥«ÆÃÅµ1Ëç¡ÜEXILE TRIBE STATION¸ÂÄê¥È¥ì¥«ÆÃÅµ2Ëç¡×ÉÕ¤¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÖTSUTAYA¡×¡Ö¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡×¸ÂÄê¥«¥Ð¡¼ÈÇ¤Ï¡ÖÄÌ¾ïÈÇ¥È¥ì¥«ÆÃÅµ1Ëç¡Ü³Æ¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¥È¥ì¥«ÆÃÅµ1Ëç¡×ÉÕ¤¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÄÌ¾ïÈÇ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ë²ÚÉÕÏ¿¤ò¤Ä¤±¤¿ÆÃÊÌ¸ÂÄêÈÇ¤âÈ¯Çä¡Ê¼õÃíÀ¸»º¡Ë¡£7·î6Æü¤Þ¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ßÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Î¼Â¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢EXILE TRIBE STATION¤Ç¡ÖÆÃÊÌ¸ÂÄêÈÇ¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖËÜ¿ÍÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¤Î¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Á´¥«¥Ð¡¼6¼ï¤Î³¨ÊÁ¤â¸ø³«¡£¡ÖÄÌ¾ïÈÇ¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖEXILE TRIBE STATION¸ÂÄê¡×¡ÖTSUTAYA¸ÂÄê¡×¡Ö¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡×¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄê¡×¡ÖÆÃÊÌ¸ÂÄêÈÇ¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥«¥Ð¡¼¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Çº¤ó¤À¡×¤È¿ôËüËç¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¸·Áª¥«¥Ã¥È¤À¡£
¡¡¥«¥Ð¡¼6¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇòßÀ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡£¡£¿§¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº¬Äì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼Ì¿¿½¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤òºîÉÊ¤Ë»Ä¤¹Êª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÀ¸»Ä¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤ÆÃúÇ«¤«¤Ä¿µ½Å¤ËÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Éý¹¤¤¼Ì¿¿¤òÁª¤Ù¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥«¥Ð¡¼¤òÀ§Èó¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£Ä«µ¯¤¤ÆÃåÂØ¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì¤ÇÌ¥¤»¤ëÆùÂÎÈþ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óºÇÂç¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¡Ö¥¸¥ç¥ê¥Ó¡¼¡×¤Ç¤Î¿©»ö¥·¡¼¥ó¤â¡£°ì½ï¤ËÅ¹Æâ¤Ç¤Î¿©»ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÈà½÷ÌÜÀþ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Á´¹ñ5ÅÔ»Ô¤Ç½ñÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£9·î22Æü13»þ¤è¤êÊ¡²¬¡¦HMV¡õBOOKS HAKATA Å¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢9·î23Æü13»þ¤è¤êÅìµþ¡¦HMV¡õBOOKS SHIBUYA 6F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢10·î12Æü13»þ¤è¤êµÜ¾ë¡¦HMVÀçÂæ E BeanS Å¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢10·î20Æü13»þ¤è¤ê°¦ÃÎ¡¦À±Ìî½ñÅ¹¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¡¢10·î30Æü13»þ¤è¤êÂçºå¡¦HMV¡õBOOKS SHINSAIBASHI Å¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î½ñÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¡ÖGENERATIONS LIVE TOUR 2025 ¡È6IX SENSE¡É¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÍ½Äê¡Ê¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½¡Ë¡£
¡¡ÇòßÀ°¡Íò2nd¼Ì¿¿½¸¡ØHallelujah!!¡Ù¤Ï¡¢¾®³Ø´Û¤è¤ê9·î18ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á3300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£ÆÃÊÌ¸ÂÄêÈÇ¤Ï1Ëü4850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥«¥Ð¡¼¤òÀ§Èó¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡¡ÇòßÀ°¡Íò2nd¼Ì¿¿½¸¡ØHallelujah!!¡Ù¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¥«¥Ð¡¼
¡¡8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖHallelujah!!¡×¡Ê¥Ï¥ì¥ë¥ä¡Ë¡£¤â¤È¤â¤È¥Ø¥Ö¥é¥¤¸ì¤Ç¡Ö¼ç¤ò¤Û¤á»¿¤¨¤è¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¸ÀÍÕ¡£ÇòßÀ¼«¿È¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¶µ²ñ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÖËÍ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î°Å¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¸÷¤¬º¹¤¹»ö¤òµ§¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¥í¥±ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸÷¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÇòßÀ¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÈÆüËÜ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Î»þ¤«¤é¶µ²ñ¤Ë¤âÄÌ¤¤Hallelujah¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¿È¶á¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¡¢·Ê¿§¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥óÁ´¤Æ¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡ØHallelujah!!¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»£±Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¤³¤ì°Ê¾åÁê±þ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢ËÍ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Ã¯¤«¤Î°Å¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¸÷¤¬º¹¤¹»ö¤òµ§¤Ã¤Æ¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖEXILE TRIBE STATION¡×¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÖTSUTAYA¡×¡Ö¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡×¤Ë¤Æ¡¢³Æ¸ÂÄê¥«¥Ð¡¼ÈÇ¤âÈ¯Çä¡£¡ÖEXILE TRIBE STATION¡×¸ÂÄê¥«¥Ð¡¼ÈÇ¤Ï¡ÖÄÌ¾ïÈÇ¥È¥ì¥«ÆÃÅµ1Ëç¡ÜEXILE TRIBE STATION¸ÂÄê¥È¥ì¥«ÆÃÅµ2Ëç¡×ÉÕ¤¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÖTSUTAYA¡×¡Ö¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡×¸ÂÄê¥«¥Ð¡¼ÈÇ¤Ï¡ÖÄÌ¾ïÈÇ¥È¥ì¥«ÆÃÅµ1Ëç¡Ü³Æ¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¥È¥ì¥«ÆÃÅµ1Ëç¡×ÉÕ¤¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÄÌ¾ïÈÇ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ë²ÚÉÕÏ¿¤ò¤Ä¤±¤¿ÆÃÊÌ¸ÂÄêÈÇ¤âÈ¯Çä¡Ê¼õÃíÀ¸»º¡Ë¡£7·î6Æü¤Þ¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ßÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Î¼Â¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢EXILE TRIBE STATION¤Ç¡ÖÆÃÊÌ¸ÂÄêÈÇ¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖËÜ¿ÍÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¤Î¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Á´¥«¥Ð¡¼6¼ï¤Î³¨ÊÁ¤â¸ø³«¡£¡ÖÄÌ¾ïÈÇ¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖEXILE TRIBE STATION¸ÂÄê¡×¡ÖTSUTAYA¸ÂÄê¡×¡Ö¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡×¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄê¡×¡ÖÆÃÊÌ¸ÂÄêÈÇ¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥«¥Ð¡¼¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Çº¤ó¤À¡×¤È¿ôËüËç¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¸·Áª¥«¥Ã¥È¤À¡£
¡¡¥«¥Ð¡¼6¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇòßÀ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡£¡£¿§¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº¬Äì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼Ì¿¿½¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤òºîÉÊ¤Ë»Ä¤¹Êª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÀ¸»Ä¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤ÆÃúÇ«¤«¤Ä¿µ½Å¤ËÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Éý¹¤¤¼Ì¿¿¤òÁª¤Ù¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥«¥Ð¡¼¤òÀ§Èó¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£Ä«µ¯¤¤ÆÃåÂØ¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì¤ÇÌ¥¤»¤ëÆùÂÎÈþ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óºÇÂç¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¡Ö¥¸¥ç¥ê¥Ó¡¼¡×¤Ç¤Î¿©»ö¥·¡¼¥ó¤â¡£°ì½ï¤ËÅ¹Æâ¤Ç¤Î¿©»ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÈà½÷ÌÜÀþ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Á´¹ñ5ÅÔ»Ô¤Ç½ñÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£9·î22Æü13»þ¤è¤êÊ¡²¬¡¦HMV¡õBOOKS HAKATA Å¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢9·î23Æü13»þ¤è¤êÅìµþ¡¦HMV¡õBOOKS SHIBUYA 6F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢10·î12Æü13»þ¤è¤êµÜ¾ë¡¦HMVÀçÂæ E BeanS Å¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢10·î20Æü13»þ¤è¤ê°¦ÃÎ¡¦À±Ìî½ñÅ¹¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¡¢10·î30Æü13»þ¤è¤êÂçºå¡¦HMV¡õBOOKS SHINSAIBASHI Å¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î½ñÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¡ÖGENERATIONS LIVE TOUR 2025 ¡È6IX SENSE¡É¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÍ½Äê¡Ê¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½¡Ë¡£
¡¡ÇòßÀ°¡Íò2nd¼Ì¿¿½¸¡ØHallelujah!!¡Ù¤Ï¡¢¾®³Ø´Û¤è¤ê9·î18ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á3300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£ÆÃÊÌ¸ÂÄêÈÇ¤Ï1Ëü4850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£