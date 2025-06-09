¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥êº§¡¦¿·»³Àé½Õ44ºÐ¡¢14ºÐÇ¯²¼É×¤È¥Ç¡¼¥È¡ÖÁ¬Åò¤âºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡¡2¿Í¤¤ê¤Î»þ´Ö¤òËþµÊ
¡¡°ìºòÇ¯¡¢14ºÐÇ¯²¼¤Î20Âå°ìÈÌÃËÀ¤È¤ÎºÆº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¿·»³Àé½Õ¤¬¡¢9Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·»³Àé½Õ¡¢14ºÐÇ¯²¼É×¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê5Ëç¡Ë
¡¡¿·»³¤Ï¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤ª¶¾Çþ¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¥é¥Æ¤òµá¤á¤Æ¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿½µËö!!¡¡Á¬Åò¤âºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¶¾Çþ¤ä¡¢Å¹Æâ¤ÇËÜ¤òÆÉ¤à¼«¿È¤Î»Ñ¤Ê¤É¤ò¼ý¤á¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë2¿Í¤¤ê¤Î»þ´Ö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¿ô¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£¿·»³Àé½Õ¡Ê¤Ë¤¤¤ä¤Þ ¤Á¤Ï¤ë¡Ë
1981Ç¯1·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¡£1995Ç¯¡¢Âè20²ó¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Î¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤··ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£°Ê¹ß¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£2006Ç¯7·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò½Ð»º¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿°ìÈÌÃËÀ¤È¤ÎºÆº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¿·»³Àé½Õ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@chiharuuu_0114¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·»³Àé½Õ¡¢14ºÐÇ¯²¼É×¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê5Ëç¡Ë
¡¡¿·»³¤Ï¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤ª¶¾Çþ¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¥é¥Æ¤òµá¤á¤Æ¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿½µËö!!¡¡Á¬Åò¤âºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¶¾Çþ¤ä¡¢Å¹Æâ¤ÇËÜ¤òÆÉ¤à¼«¿È¤Î»Ñ¤Ê¤É¤ò¼ý¤á¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë2¿Í¤¤ê¤Î»þ´Ö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¿ô¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
1981Ç¯1·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¡£1995Ç¯¡¢Âè20²ó¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Î¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤··ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£°Ê¹ß¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£2006Ç¯7·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò½Ð»º¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿°ìÈÌÃËÀ¤È¤ÎºÆº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¿·»³Àé½Õ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@chiharuuu_0114¡Ë