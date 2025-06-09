¼¡´üÉü¶½»ö¶ÈÈñ1.9Ãû±ß¤ËÁý³Û¡¡Ê¡Åç¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë½ÅÅÀ
¡¡À¯ÉÜ¤Ï2026¡Á30Ç¯ÅÙ¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÉü¶½»ö¶ÈÈñ¤È¤·¤Æ1Ãû9Àé²¯±ßÄøÅÙ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£21¡Á25Ç¯ÅÙ¤ÎÌó1Ãû6Àé²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¤ËÈ¼¤¦ÇÑÏ§¤ä½üÀ÷ÅÚ¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¡Åç¸©¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¡£ÈòÆñ½»Ì±¤Îµ¢´Ô¤Ë¸þ¤±¤¿´Ä¶À°È÷¤â²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤â¤è¤¦¤À¡£´Ø·¸¼Ô¤¬9ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Í¿ÅÞ¤ä´Ø·¸¼«¼£ÂÎ¤ÈµÍ¤á¤ÎÄ´À°¤òµÞ¤®¡¢º£·îÃæ¤Ë²þÄê¤¹¤ëÉü¶½¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¡£ºâ¸»¤Ï¼ç¤ËÉü¶½ÆÃÊÌ½êÆÀÀÇ¤ÎÀÇ¼ý¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦¡£
¡¡¡ÖÂè2´üÉü¶½¡¦ÁÏÀ¸´ü´Ö¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿21¡Á25Ç¯ÅÙ¤Ë°ú¤Â³¤¡ÖÂè3´üÉü¶½¡¦ÁÏÀ¸´ü´Ö¡×¤È¾Î¤¹¤ë¡£
¡¡¸©ÊÌ¤Î»ö¶ÈÈñ¤Ï¡¢Ê¡Åç¤¬Âè2´ü¤Î1Ãû1Àé²¯±ß¤«¤éÁý³Û¡£´ä¼ê¡¢µÜ¾ëÎ¾¸©¤Ï¡¢Âè2´ü¤Î¤½¤ì¤¾¤ì1Àé²¯±ß¤«¤é¸º³Û¤Î¸«¹þ¤ß¡£Î¾¸©¤Ç½»ÂðºÆ·ú¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤¬¤Û¤Ü´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ê¡ÅçºÆÀ¸¤ÎÈæ½Å¤ò¹â¤á¤ë¡£
¡¡¿ÌºÒÈ¯À¸¸å¤«¤é¤Î»ö¶Èµ¬ÌÏ¤Ï25Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¤Ç33Ãû±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡´üÉü¶½»ö¶È¤ò²Ã¤¨¤ë¤È34Ãû±ßÂæ¸åÈ¾¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£