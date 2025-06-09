¡Ú¢¬¡ÛÆü·ÐÊ¿¶Ñ Âç°ú¤±¡Ã Â³¿¡¢ÊÆ³ô¹â¤ò¹¥´¶¤·3Ëü8000±ßÂæ²óÉü (6·î9Æü)
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á
»ÏÃÍ¡¡¡¡38028.71
¹âÃÍ¡¡¡¡38178.01
°ÂÃÍ¡¡¡¡38018.22
Âç°ú¤±¡¡38088.57(Á°ÆüÈæ +346.96 ¡¢ +0.92¡ó )
ÇäÇã¹â¡¡¡¡13²¯4745Ëü³ô (Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à³µ»»)
ÇäÇãÂå¶â¡¡3Ãû4616²¯±ß (Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à³µ»»)
-----------------------------------------------------------------
¢£ËÜÆü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡£±¡¥Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÂ³¿¡¢½ªÃÍ¤Ç3Ëü8000±ßÂæ¤ò²óÉü
¡¡£²¡¥´ó¤êÉÕ¤¤Ë3Ëü8000±ßÂæ¤Ë¤Î¤»¡¢½ª»Ï¥ー¥×
¡¡£³¡¥ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤ÏÍ½ÁÛ¾å²ó¤ê¡¢¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È²þÁ±
¡¡£´¡¥ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¡¢ËÇ°×Ëà»¤¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬´ËÏÂ
¡¡£µ¡¥ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¤ÏÁ´ÂÎ¤Î5³ä¤Ç¡¢ÇäÇãÂå¶â¤ÏÄãÄ´
¢£Åìµþ»Ô¾ì³µ¶·
¡¡Á°½µËö¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢NY¥À¥¦¤ÏÁ°ÆüÈæ443¥É¥ë¹â¤È3Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¡£ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÊÆÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ò½ä¤ë·üÇ°¤¬¸åÂà¤·Çã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½µÌÀ¤±¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼çÎÏÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤Ë¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¤ÎÃÏ¹ç¤¤¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï3Ëü8000±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¤¿¡£Çã¤¤°ì½ä¸å¤Ï¾åÃÍ¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¼ÃÍ¤Ç¤ÏÇã¤¤¤¬³èÈ¯¤Ç½ª»Ï3Ëü8000±ßÂæ¤ò¥ー¥×¤·¤¿¡£
¡¡9Æü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ï¡¢Á°½µËö¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤ÇNY¥À¥¦¤ä¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤Ê¤É¼çÍ×³ô²Á»Ø¿ô¤¬Â·¤Ã¤ÆÂç¤¤¯Çã¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ëÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È½¬¶áÊ¿Ãæ¹ñ¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÆÃæËà»¤¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¤Ò¤Èº¢¤è¤êÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Á°½µËö¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿5·î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Ï»öÁ°¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤ò¾å²ó¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÆ·ÐºÑ¸ºÂ®¤Ø¤Î·üÇ°¤â´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢Åê»ñ²È¤Î¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È²þÁ±¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÊÆ³ô¹â¤ËÄÉ¿ï¤·¤Æ¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï´ó¤êÉÕ¤¤Ç¥Õ¥·ÌÜ¤Î3Ëü8000±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¡¢°ì»þ400±ß°Ê¾å¾å¾º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌá¤êÇä¤ê¤Ë¾åÃÍ¤ò²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¾å°Ì¤Î¼çÎÏÌÃÊÁ¤ËÇã¤¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤ÇÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Î50¡ó¤òÀê¤á¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï3Ãû4000²¯±ßÂæ¤ÈÄãÄ´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÇäÇãÂå¶â¥È¥Ã¥×¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>¤¬Âç¤¤¯Çã¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥Ç¥£¥¹¥³<6146>¤â¹â¤¤¡£¥Õ¥¸¥¯¥é<5803>¤¬·øÄ´¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984>¤âÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¥È<6526>¤âÇã¤¤¤ò½¸¤á¤¿¡£¥µ¥ó¥ê¥ª<8136>¤¬Êª¿§¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÄÍ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<4578>¤¬ÂçÉý¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¨¥¤¥Áー¥à¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<3662>¡¢¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥°¥ëー¥×<3193>¡¢¥Æ¥é¥¹¥«¥¤<3915>¡¢¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥É<3655>¤Ê¤É¤¬ÃÍ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö<7203>¡¢»°É©¾¦»ö<8058>¤¬ºã¤¨¤º¡¢¥á¥ë¥«¥ê<4385>¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£¥¨¥à¥¹¥êー<2413>¤¬Âç¤¤¯Íø¿©¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<285A>¡¢£Ó£Ã£Ò£Å£Å£Î¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<7735>¤Ê¤É¤â²¼Íî¤·¤¿¡£°æ´ØÇÀµ¡<6310>¤¬ÂçÉý°Â¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÐÍÕÅÅ»Ò¹©¶È<6986>¤âÂç¤¤¯¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤¿¡£¥á¥É¥Ô¥¢<6095>¤¬ÃÍ¤ò²¼¤²¡¢¥«¥Ê¥â¥È<9678>¤â²¼ÃÍ¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ø¤Î¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Ï¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¡¢£Ó£Â£Ç <9984>¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È <6098>¡¢Ãæ³°Ìô <4519>¡£5ÌÃÊÁ¤Î»Ø¿ô²¡¤·¾å¤²¸ú²Ì¤Ï¹ç·×¤ÇÌó226±ß¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ø¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Ï¥¨¥à¥¹¥êー <2413>¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹ <7733>¡¢¥È¥ì¥ó¥É <4704>¡¢µþ¥»¥é <6971>¡¢¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤ <3382>¡£5ÌÃÊÁ¤Î»Ø¿ô²¡¤·²¼¤²¸ú²Ì¤Ï¹ç·×¤ÇÌó24±ß¡£
¡¡Åì¾Ú33¶È¼ï¤Î¤¦¤Á¾å¾º¤Ï22¶È¼ï¡£¾å¾ºÎ¨¤Î¾å°Ì5¶È¼ï¤Ï(1)°åÌôÉÊ¡¢(2)¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ¡¢(3)¶ä¹Ô¶È¡¢(4)ÅÅµ¤µ¡´ï¡¢(5)¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È¡£°ìÊý¡¢²¼ÍîÎ¨¤Î¾å°Ì5¶È¼ï¤Ï(1)ÁÒ¸Ë¡¦±¿Í¢¡¢(2)·úÀß¶È¡¢(3)¾®Çä¶È¡¢(4)²·Çä¶È¡¢(5)Î¦±¿¶È¡£
¢£¸ÄÊÌºàÎÁ³ô
¢¤¥ê¥Ù¥é¥¦¥§¥¢ <218A> [Åì¾Ú£Ç]
¡¡¡Ö¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£
¢¤¥¨¥¿ー¥Ê¥ë£Ç <3193> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡ÈÎ´ÉÈñÁý¤ÇÂè3»ÍÈ¾´ü¤Ï±Ä¶È¸º±×¤â¥¢¥¯È´¤±´¶¶¯¤Þ¤ë¡£
¢¤¥á¥¿¥×¥é <3350> [Åì¾Ú£Ó]
¡¡¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óÊÝÍ·×²è¤Î¾åÊý½¤Àµ¤òºàÎÁ»ë¡£
¢¤¥¨¥¤¥Áー¥à <3662> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡º£´ü·Ð¾ï±×Í½ÁÛ¤ÎÁý³Û½¤ÀµÉ¾²Á¤È°Å¹æ»ñ»ºÉ¾²Á±×¤Ø¤Î´üÂÔ¡£
¢¤£Ã£É£Î£Ã <4378> [Åì¾Ú£Ç]
¡¡¡ÖTikTok Shop¡×¤ÎÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¤ò³«»Ï¡£
¢¤ÂçÄÍ£È£Ä <4578> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡¥·¥Ù¥×¥ì¥ó¥ê¥Þ¥Ö¤Î¥Õ¥§ー¥º3»î¸³¤ÇÎÉ¹¥¤Ê·ë²Ì¤òÈ¯É½¡£
¢¤¥â¥À¥ê¥¹ <4883> [Åì¾Ú£Ç]
¡¡£Ó£Ï£Ì£Ö£Å£Æ£Ó£È£Ä¤ÈÀïÎ¬ÅªÄó·È¤òÄù·ë¡£
¢¤£Ã£Á£Ð£É£Ô£Á <7462> [Åì¾Ú£Ó]
¡¡³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤Ø¡£
¢¤¥Õ¥¸¥³ー¥Ý <7605> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡±§º´Èþ¹ÛÌý¤¬2830±ß¤ÇTOB¡£
¢¤£Ó£Â£Ç <9984> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¹â¤È»±²¼¤Î¥¢ー¥à ¾å¾º¼õ¤±Çã¤¤Ìá¤·¡£
¢§¤ß¤é¤¤£×£Ë£Ó <6563> [Åì¾Ú£Ç]
¡¡¿Íºà¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È¤Î·×²è²¼¿¶¤ì¤Çº£´ü¤Ï°ìÅ¾·Ð¾ï¸º±×¡£
¢§¥«¥Ê¥â¥È <9678> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡¹¥·è»»È¯É½¤â½Ð¿Ô¤¯¤·´¶¤¬¶¯¤Þ¤ëÅ¸³«¤Ë¡£
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¾å°Ì10·æ¤Ï(1)¥Õ¥¸¥³ー¥Ý <7605>¡¢(2)¥¨¥¤¥Áー¥à <3662>¡¢(3)¥¨¥¿ー¥Ê¥ë£Ç <3193>¡¢(4)¥Æ¥é¥¹¥«¥¤ <3915>¡¢(5)¥Ö¥ì¥¤¥ó£Ð <3655>¡¢(6)¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹ <6526>¡¢(7)ÌîÂ¼¥Þ¥¤¥¯¥í <6254>¡¢(8)¥¢¥¤¥ó£È£Ä <9627>¡¢(9)£Í£Á£Ò£Õ£×£Á <5344>¡¢(10)£Ä£í¥ß¥Ã¥¯¥¹ <7354>¡£
¡¡ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¾å°Ì10·æ¤Ï(1)°æ´ØÇÀ <6310>¡¢(2)ÁÐÍÕÅÅ <6986>¡¢(3)¥á¥É¥Ô¥¢ <6095>¡¢(4)¥¨¥à¥¹¥êー <2413>¡¢(5)¥«¥Ê¥â¥È <9678>¡¢(6)¥Þー¥±¥Ã¥È£Å <3135>¡¢(7)¥ß¥¬¥í£È£Ä <5535>¡¢(8)¥Þー¥Ù¥é¥¹ <7844>¡¢(9)¥¨¥¤¥Á¥ï¥ó <5989>¡¢(10)¸Å²Ïµ¡¶â <5715>¡£
¡ÚÂç°ú¤±¡Û
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÁ°ÆüÈæ346.96±ß(0.92¡ó)¹â¤Î3Ëü8088.57±ß¡££Ô£Ï£Ð£É£Ø¤ÏÁ°ÆüÈæ16.08(0.58¡ó)¹â¤Î2785.41¡£½ÐÍè¹â¤Ï³µ»»¤Ç13²¯4745Ëü³ô¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï814¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï738¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åì¾Ú¥°¥íー¥¹250»Ø¿ô¤Ï748.76¥Ý¥¤¥ó¥È(3.12¥Ý¥¤¥ó¥È¹â)¡£
¡Î2025Ç¯6·î9Æü¡Ï
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹