Baby Cantaが、6月4日にリリースした初のEP『SHYBOY - EP』より新曲「696936」のミュージックビデオを公開した。 ◆「696936」MV 「696936」は、子供の頃に出会った自身の最初のルーツでもある「ロック」への初期衝動を歌にしたロックンロール・ナンバー。MVではBaby Cantaが一人四役をつとめ、ボーカル、ギター、ベース、ドラムを披露する。ロカビリーをオマージュしたルックスと、縦横無尽に躍動する往年のロックスターを彷彿させるパフォーマンスに注目だ。 先日リリースされた『SHYBOY - EP』は全国53局のラジオやテレビ局でヘビーローテーションやパワープレイに決定した「SHYBOY」「696936」を含む全4曲を収録。ダンスポップや、ロック、ファンク、ドゥーワップなど多彩なジャンルを高解像度で解釈し、新世代のポップミュージックとしてそれぞれの楽曲に落とし込んだ。 Baby Cantaは本作を引っ提げ、7月1日には渋谷WWWにて自主企画第2弾<TOKYO BABY #2>を開催する。ゲストアクトには友成空と紫 今の出演が決定した。チケットは現在一般発売中。 1st EP 『SHYBOY - EP』 2025年6月4日(水)配信リリースhttps://lnk.to/shyboy_ep 01 SHYBOY02 69693603 Hot Cake04 Brother ライブ情報 <TOKYO BABY #2>2025年7月1日(火) @渋谷WWW18:15 open /19:00 startGuest Act:友成空、紫 今主催:J-WAVEチケット代:3,500円(税込)[チケット受付URL] http://eplus.jp/babycanta/ イベント情報 <SENDAI MUSIC FUSE 2025>2025年06月28日(土)@宮城・仙台市内6会場 <TREASURE05X 2025>2025年08月10日(日)@愛知・ELL / ell.FITS ALL / ell.SIZE <OSAKA NIGHT PARADE vol.13 - […]

