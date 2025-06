水曜日のカンパネラの<アジア・ヨーロッパツアー サマータイムゴースト>が、6月9日(日)のソウル公演からスタートした。今回のツアーは、現在放送中のTVアニメ「九龍ジェネリックロマンス」のオープニング主題歌である「サマータイムゴースト」のタイトルを引っ提げたツアーで、今までにもソウルで開催されたフェスには参加していたが、水曜日のカンパネラとして初となるソウルでのワンマン公演となった。 18時の開演になると会場が暗転し、まずはこの曲「ティンカーベル」からスタート。ステージからの登場ではなく、客席を練り歩きながら、ステージへ向かっていく詩羽に歓声が起こる。そして、立て続けに「バッキンガム」のパフォーマンス。曲間の“合いの手”も完璧に覚えてくれているファンのおかげで、会場の熱量も高まっていく。「水曜日のカンパネラの詩羽です!」という挨拶、そしてMCも一生懸命に覚えた韓国語で伝える詩羽に、会場からも「おー!!」という歓声。サウンドプロデューサーのケンモチヒデフミも韓国語でMCに参加し、笑いが起こった。 「ディアブロ」では、「いい湯だね!」と日本語でのコールアンドレスポンスに、思わず笑顔がこぼれる詩羽の姿があり、会場が暖かい空間に包まれていた。「聖徳太子」「シャルロッテ」ではダンサーが登場し、一緒に手を揺らし、手拍子も相まって会場がどんどん一体となっていく。 「金剛力士像」では雰囲気が一転し、クールなパフォーマンスを魅せる。「赤ずきん」では、恒例のオオカミダンサーが登場し、様々な演出で目まぐるしくライブが展開していく。会場に集まった観客は、どの楽曲の歌詞も完璧に覚えてくれていて、「たまものまえ」のキツネのダンス、そして「こんここん」の合いの手もバッチリと合っていた。 詩羽の「ナ?」という呼びかけに、「カワイイー!」という恒例のMCも健在だ。「願いはぎょうさん」では再び客席を練り歩き、目の前で歌唱する詩羽にさらに歓声が起こり、続けて「赤猫」では、麺を湯ぎりするパフォーマンスを真似する姿も見られた。クールに決める「四天王」では、「知ってんの!」「待ってんの!」というコールアンドレスポンスが起こった。 そして、いよいよ話題の新曲「シャトーブリアン」の初パフォーマンス。会場のビジョンには韓国語で書かれた肉の部位が映し出された。割れんばかりの「シャトーブリアン!!」という声は、今日一番のコールアンドレスポンスとなった。曲の途中では、牛の着ぐるみを着たケンモチヒデフミが後方のDJブースからステージ前に出てきて、「シャトーブリアン」というカンペを掲げるというオリジナリティが溢れるパフォーマンス。大きな笑いと共に、会場のボルテージも最大限に上がり、「シャトーブリアン」コールが響き渡った。 「動く点P」は表情を一気に変えてクールに歌い上げ、そして「一寸法師」では、客席から4名のオーディエンスをステージにあげ、一緒にパフォーマンスをする。「ステージ」と「客席」という概念が一切無くなり、さらに会場が一つのグルーヴを起こしていく。 「桃太郎」のイントロが始まると、待ってましたと言わんばかりの大歓声が起こり、「きっびっだーん、きびきびだーん」のコールアンドレスポンスに包まれながら、詩羽がウォーターボールの中に入り、客席を転がっていく恒例のパフォーマンスが繰り広げられた。 勢いそのままに、今回のツアーのタイトルにもなっている「サマータイムゴースト」では、現在、放送中のTVアニメ「九龍ジェネリックロマンス」の映像を使用したVJコラボレーションでパフォーマンスをする。美しいステージが作り上げられていた。 「残り4曲、盛り上がって行きましょう!!」と詩羽の掛け声とともに、「マーメイド」をパフォーマンス。タオルを振り回し、まるでフェス会場にいるかような盛り上がりを見せ、そして「エジソン」では大合唱となった。 最後の曲、「招き猫」のイントロが流れ、詩羽が歌い始めると、会場のファンからのサプライズで、「明日明後日その先も水曜日のカンパネラ」とメッセージが書かれたメッセージカードが掲げられた。まさかのサプライズに驚いた詩羽は、声を詰まらせながらも感謝の想いを伝え、笑顔で歌いきった。全19曲のパフォーマンスを駆け抜け、初のソウルでのワンマン公演は、大成功で幕を閉じた。 今後は、台北、バンコクでの公演を予定しており、また、水曜日のカンパネラとしては初のヨーロッパ公演(ロンドン、パリ、ミラノ)と続いていく予定。また、4月23日に浅草公会堂でファイナルを迎えた「水曜日のカンパネラ プレミアライブ2025」の続編として、9月には追加公演の開催が決定した。9月5日(金)の静岡公演から全6公演の開催が発表されたので、こちらも是非チェックを。 <水曜日のカンパネラ ASIA-EUROPE TOUR 2025 「SUMMER TIME GHOST」> 6月8日(日)ソウル公演会場:弘大 musinsa garage6月20日(金)台北公演会場:Lagacy Taipei 傳 音樂展演空間https://romanticoffice.kktix.cc/events/wednesdaycampanella20256月22日(日)バンコク公演会場:At.Bantadthong Art Spacehttps://www.ticketmelon.com/sss/wc20257月27日(日)ロンドン公演会場:London・HEAVENhttps://crosstownconcerts.seetickets.com/event/wednesday-campanella/heaven/34024767月29日(火)ミラノ公演会場:LEGEND CLUBhttps://www.ticketone.it/artist/wednesday-campanella/7月31日(木)パリ公演会場:PETIT BAINhttps://billetterie.seetickets.fr/wednesday-campanella-paris-31-juillet-concert-petit-bain-31-juillet-2025-css5-voulezvousdanser-pg101-ri11067395.html8月2日(土)OFF FESTIVAL会場:ポーランド・カトヴィツェhttps://off-festival.pl/ <水曜日のカンパネラ プレミアライブ 2025続編> 9月5日(金)静岡・藤枝市民会館9月23日(祝・火)熊本・荒尾総合文化センター9月24日(水)熊本・合志市総合センター「ヴィーブル」文化会館10月4日(土)佐賀・基山町民会館10月5日(日)佐賀・嬉野市社会文化会館10月10日(金)滋賀・ひこね市文化プラザhttp://www.wed-camp.com/#tour ◆水曜日のカンパネラ・オフィシャルサイト

The post 【ライブレポート】詩羽「ナ?」に「カワイイー!」、水曜日のカンパネラが韓国ファンと作った特別な一夜 first appeared on BARKS.