2024Ç¯10·î¶âÂô»Ô¤ÇÅö»þ18ºÐ¤ÎÃË¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿3¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿»ö¸Î¤Ç´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ý¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÆÃÄê¾¯Ç¯¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬9Æü¤«¤é¶âÂôÃÏºÛ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÃË¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤¿°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï·º»ö½èÊ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÝ¸î½èÊ¬¤¬ÂÅÅö¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢2024Ç¯10·î16Æü¸á¸å11»þÈ¾¤´¤í¡¢¶âÂô»ÔÅì²ãÄÞÄ®¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË»ÒÂç³ØÀ¸1¿Í¤¬»àË´ÊÌ¤ÎÃËÀ­2¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö¸Î¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¶âÂô»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË(19)¤¬´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ý¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¶âÂôÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¡¢Èï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¸¡»¡Â¦¡Ö¥¹¥ê¥ë¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡×Èï¹ðÂ¦¤ÏÊÝ¸î½èÊ¬µá¤á¤ë

¸¡»¡Â¦¤ÏÈï¹ð¤¬¥¹¥ê¥ë¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¥«¡¼¥Ö¼êÁ°¤«¤é¹âÂ®ÅÙ¤Ç¿Ê¤ß¡¢Éâ¤­¾å¤¬¤ë´¶³Ð¤òÍ§¿Í¤é¤È³Ú¤·¤â¤¦¤È¤·¤ÆÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤Î»þÂ®40¥­¥í¤ò¾å²ó¤ë»þÂ®¤ª¤è¤½90¥­¥í¤Ç¼Ö¤òÁö¤é¤»¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÊý¤ÇÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤ò´Þ¤à¸åÉôºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Ï¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤é¤ºÈï¹ð¤Ï»ö¸Î¤ÎÁ°¤Ë²¿¤«¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ë¤è¤¦»ØÅ¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¼çÄ¥¡£

·º»ö½èÊ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÝ¸î½èÊ¬¤¬ÂÅÅö¤È¤·²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ø¤Î°ÜÁ÷¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

È½·è¤Ï¡¢6·î26Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£