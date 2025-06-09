ÀÆÆ£»á¡¢Æâ³ÕÉÔ¿®Ç¤¡ÖÆ²¡¹ÈÝ·è¡×¡¡¸øÌÀÂåÉ½¡¢½°»²Æ±ÆüÁª¤ÏÈ¿ÂÐ
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï9Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬º£¹ñ²ñ¤ÇÆâ³ÕÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Å»ö¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ëÌîÅÞ¤ÎÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£Æ²¡¹¤ÈÈÝ·è¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡×¤ÈÊ¡²¬»Ô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½°»²Æ±ÆüÁª¤Ï¡Ö·è¤·¤Æ¹¥¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò½Å¤Í¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
¡¡½°±¡¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤ºÍ¿ÅÞ¤Ç»²±¡Áª¤Ë¾¡¤Ä¡£¤½¤Î¾å¤Ç¤·¤«¤ë¤Ù¤»þ¤Ë½°±¡Áª¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¼«¸ø¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤¬²¦Æ»¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ä¹Ö±é¤Ç¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ²¼¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ç¤Ï¡¢À°¹çÀ¤Î¼è¤ì¤Ê¤¤Í½»»ÊÔÀ®¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡Ö¤³¤ì¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£