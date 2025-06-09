¡Ú °æ·å¹°·Ã ¡Û¡¡ºÆ¤Ó ¡È ¥é¥¤¥À¡¼ ¡É ¤ËÊÑ¿È¡¡£Â£Ë£Â¥Í¥¿¤âÅÁ¼ø¤µ¤ì¡¡¡Öµ¤¹ç¤¤¤ì¤¿¤¤Ä«¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
ÇÐÍ¥¤Î°æ·å¹°·Ã¤µ¤ó¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬¡Ø·ª»³ÊÆ²Û À¥¸Í¤·¤ª 20¼þÇ¯¤Ê¤Î¤Ç ¿·CMÈ¯É½²ñ¡Ù¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú °æ·å¹°·Ã ¡Û¡¡ºÆ¤Ó ¡È ¥é¥¤¥À¡¼ ¡É ¤ËÊÑ¿È¡¡£Â£Ë£Â¥Í¥¿¤âÅÁ¼ø¤µ¤ì¡¡¡Öµ¤¹ç¤¤¤ì¤¿¤¤Ä«¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÀ¥¸Í¤·¤ª¡×ÃÂÀ¸20¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¤Æ¡ÈÄ¶Àä¥Ï¡¼¥É¤Ê¿·£Ã£Í¡É¤ò¸ø³«¡££Ã£Í¤Ç¤Ï°æ·å¤µ¤ó¤¬¡¢Ææ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡ÖÀ¥¸Í¤·¤ª²¾ÌÌ¡×¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂÎÅö¤¿¤ê±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È·ó»Ê²ñ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¤µ¤ó¤Ï¡È¡Ö¥Ù¥¤¥« ·ª»³ ¥Ù¥¤¥«¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡££Â¡¦£Ë¡¦£Â¡É¤È»ý¤Á¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Å¤¤¤Æ£Ã£Í¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥À¡¼¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥ì¥¶¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÁõ¤¤¤Ë¡¢¥¨¥Ó¤Î²¾ÌÌ¤ò»ý»²¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿°æ·å¤µ¤ó¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ö¤ê¤Ë¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¤µ¤ó¤«¤é¡È»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤µ¤«¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È°æ·å¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£°ì±þ¥â¥Ç¥ë¤ä¤é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡É¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
°æ·å¤µ¤ó¤ÏÎáÏÂ½é¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡×¤Ç¿ÏÍ£°¤(¤ä¤¤¤Ð¡¦¤æ¤¢)/²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ð¥ë¥¥ê¡¼Ìò¤Ç¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ ¡È°ì±þ¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê³Ê¹¥¤¬½ÐÍè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡É¤È¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÅú¤¨¡È³¤Ï·¤·¤ª²¾ÌÌ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥¤¥ó¥°¤â¤¢¤êÇúÇË(¥·¡¼¥ó)¤â¥ê¥¢¥ë¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Î¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂçºî¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÃ£À®´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤È¡¢½¼¼Â´¶¤òÇÁ¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È»ä¡¢¤º¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£±öÊ¬¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ò¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¹ç¤¦¤·½÷»ÒÅª¤Ëºá°´¶Äã¤¤¤Î¤Ç¡É¤È¡ÖÀ¥¸Í¤·¤ª¡×°¦¤ò¤¢¤Õ¤ì¤µ¤»¡¢¡ÈÌë¤Ç¤âÌµ¿´¤Ç¤¤¤±¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Ä«µ¯¤¤ë¤ÈÊñ¤ß»æ¤¬Éô²°Ãæ¤Ë¡Ä¡É¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¤µ¤ó¤«¤é¡ÈÌµ°Õ¼±¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬¥¤¥¤¤Ç¤¹¤è¡É¤ÈÃé¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¤µ¤ó¤«¤é¡ÈºÇ¶áÈ±ÀÚ¤Ã¤¿¡©¡É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢°æ·å¤µ¤ó¤Ï¡È¤Ï¤¤¡£ÀÚ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡¢ÀÚ¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤¬¤³¤Î£Ã£Í¤Ç¤¹¡É¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡È¤Þ¤µ¤«£Ã£Í¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤ËÀÚ¤Ã¤¿¡©¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡È¡Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¾ÌÌ¤Î²¼¤«¤éÈ±¤â½Ð¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤Í¡É¤ÈÊÖ¤·¤Æ²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»î¿©¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò´®Ç½¤·¤¿°æ·å¤µ¤ó¤Ï¡È»ä¤Ï¡Ö¤æ¤º¤·¤ª¡×¤¬¹¥¤¡£¤æ¤º¤·¤ª¤Ï¡¢¤Þ¤º¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à¡É¤È¡¢¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éËËÄ¥¤êÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë»î¿©¤·¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë£Â£Ë£ÂºîÊ¸¤ËÄ©Àï¡¢°æ·å¤µ¤ó¤Ï¡È¡ÖÉÃ¡×¤ÇÌµ¤¯¤Ê¤ë¡¢¡Ö·Ú¤¤¡×¿©´¶¡¢¡Ö¤Ð¤ê¡×¡¡¤¦¤Þ¤«¡ª£Â¡¦£Ë¡¦£Â¡É¤È·è¤á¥Ý¡¼¥º¤â¥Ó¥·¥Ã¤È·è¤á¡¢ÂÎ´´¤ÎÎÉ¤µ¤âÈäÏª¡£¤º¤¤¤Ö¤ó¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡È¤³¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¥â¥Î¤È¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¥í¥±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ªµ¤¹çÆþ¤ì¤¿¤¤Ä«¤È¤«¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û