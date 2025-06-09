¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡ÖÊâ¤¤¤Æµ¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡¡¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿´¨²Ï¹¾»Ô¿¦°÷¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç°û¼ò
´¨²Ï¹¾»Ô¿¦°÷¤Î25ºÐ¤ÎÃËÀ¼ç»ö¤¬¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç8Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢9Æü¸á¸å¡¢ÃöÁÒÉû»ÔÄ¹¤é¤¬¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¼ç»ö¤ÏÅö»þ¡¢¼«¿È¤¬·È¤ï¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¿¼Ìë¤Þ¤Ç¼ò¤ò°û¤ß¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡ÖÊâ¤¤¤Æµ¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´¨²Ï¹¾»Ô¾å²¼¿åÆ»²Ý¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë25ºÐ¤ÎÃËÀ¼ç»ö¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤³¤ÎÃËÀ¼ç»ö¤Ï8Æü¸áÁ°3»þ¤´¤í¡¢´¨²Ï¹¾»Ô´¨²Ï¹¾¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò¼òµ¤ÂÓ¤Ó¤Î¾õÂÖ¤Ç±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¶áÎÙ¤Î½»Ì±¤«¤é±ïÀÐ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ëÊªÂ»»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤È¤ÎÄÌÊó¤Ç¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬ÃËÀ¼ç»ö¤Î¼ò¤Î½¤¤¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ¼ç»ö¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¨²Ï¹¾»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃËÀ¼ç»ö¤Ï2020Ç¯4·î¤Ë»Ô¤Î¿¦°÷¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´¨²Ï¹¾»Ô¤Ê¤É¤ò²ñ¾ì¤Ë7Æü³«¤«¤ì¤¿¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤ÎÍ¼Êý¤«¤é¡¢´¨²Ï¹¾±Ø¼þÊÕ¤Î°û¿©Å¹¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー10¿Í¤Û¤É¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤«¤éµ¢¤ë¼êÃÊ¤òÌä¤ï¤ì¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´¨²Ï¹¾»Ô¡¦º£Ìî°éÃË ÁíÌ³²ÝÄ¹¡ÖÆ±ÀÊ¤·¤¿²ñ°÷¥á¥ó¥Ðー¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡ØÊâ¤¤¤Æµ¢¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡×
ÃËÀ¼ç»ö¤Ï¡¢8Æü¸áÁ°1»þ30Ê¬¤´¤í¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢µ¢ÂðÅÓÃæ¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤¬·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¼ç»ö¤Ï9ÆüÍ¼Êý¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£