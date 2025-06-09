º£¤Î»þ´ü¡Ö¤Ê¤ó¤«¿²¶ì¤·¤¤¡×¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡È½ü¼¾¥·¡¼¥È¡É¤«¤â¡Ä¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë²÷Å¬¥¢¥¤¥Æ¥à7Áª
¡¡Çß±«¤Î¥¸¥á¥¸¥á¤È¤·¤¿µ¨Àá¤Ï¡¢¿²¶ñ¤Î¼¾µ¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¿çÌ²¤Î¼Á¤¬²¼¤¬¤ê¤¬¤Á¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÍê¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö½ü¼¾¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¡£¼¾µ¤¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥Ó¤ä¥À¥Ë¤ÎÈ¯À¸¤âËÉ¤¤¤Ç²÷Å¬¤ÊÌ²¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÉßÉÛÃÄ¤Ë¤â¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡Ö½ü¼¾¥·¡¼¥È¡×¤È¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ»È¤¤¤¿¤¤¡Ö½ü¼¾¥·¡¼¥Ä¡¦Éß¥Ñ¥Ã¥É¡×¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤«¿²¶ì¤·¤¤¡Ä¡×Çß±«¤ÎÉÔ²÷´¶¤ò°ìÁÝ¤¹¤ë½ü¼¾¥·¡¼¥È¡õ½ü¼¾Éß¥Ñ¥Ã¥É
¢£½ü¼¾¥·¡¼¥È¤ÎÁª¤ÓÊý
¡¡½ü¼¾¥·¡¼¥È¤Ï¡¢¿²¶ñ¤Î²¼¤ËÉß¤¯¥¿¥¤¥×¤Î¼¾µ¤ÂÐºö¥°¥Ã¥º¡£ÀßÃÖ¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥¤¥º¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£´¥Áç¥µ¥¤¥óÉÕ¤¤Ç´³¤·»þ¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¥¿¥¤¥×¤òÁª¤Ö¤È¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤â´ÊÃ±¡£·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤é¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌÌ¤Ç¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î½ü¼¾¥·¡¼¥È5Áª
¡¦¡Ú¥â¥ê¥ê¥ó moririn ] ½ü¼¾¥·¡¼¥È ¥·¥ó¥°¥ë
¡¡¼¾ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤ÆµÛ¼ý¡¦Êü½Ð¤ò¼«Æ°Ä´À°¤¹¤ë¡ÖÄ´¼¾µ¡Ç½¡×¤òÅëºÜ¡£¥à¥ì¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¡¢¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿¿²¿´ÃÏ¤ò¥¡¼¥×¡£ÀöÂõµ¡¤Ç´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤ë¤¿¤á±ÒÀ¸Åª¤Ë»È¤¨¡¢¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥óÂÐ±þ¡£»Ò¤É¤â¤Î¤ªÃë¿²ÉÛÃÄ¤Î²¼¤ËÉß¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤â¥µ¥Ã¤È»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡£
¡¦¥¯¥â¥ê(Kumori) ½ü¼¾¥·¡¼¥È ¥·¥ó¥°¥ë
¡¡ µÛ¼¾ÎÏ¤Î¹â¤¤B·¿¥·¥ê¥«¥²¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼¾µ¤¤ä¥Ë¥ª¥¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÛ¼ý¡£¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤¤Ç´³¤·»þ¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ê¡¢Å·Æü´³¤·¤¹¤ë¤À¤±¤Ç·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¡£ËÉ¥«¥Ó¡¦ËÉ¥À¥Ë²Ã¹©¤â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÀöÂõ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£
¡¦nishikawa ¡Ú À¾Àî ¡Û¤«¤é¤Ã¤È¿² Éß¤¯¤À¤±´ÊÃ± ¿²¶ñÍÑ½ü¼¾¥·¡¼¥È
¡¡ ¿²¶ñ¥á¡¼¥«¡¼Âç¼ê¡¦À¾Àî¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¥É¥é¥¤¥×¥é¥¹²Ã¹©¤Î½ü¼¾¥·¡¼¥Ä¡£¥·¥ê¥«¥²¥ëÆþ¤ê¤Ç¥¤¥ä¤Ê¼¾µ¤¤ò¥°¥ó¥°¥óµÛ¼ý¤¹¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¾Ã½¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢¿²´À¤Î·ù¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¡£
¡¦¥¢¥¹¥È¥í ½ü¼¾¥·¡¼¥È ¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥ºÍÑ ¥°¥ì¡¼ ³èÀÃº¡õ·¾ÁôÅÚÆþ¤ê
¡¡Äã²Á³Ê¤Ê½ü¼¾¥·¡¼¥È¤Ê¤é¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¡×¡£³èÀÃº¤È·¾ÁôÅÚ¤¬Æþ¤Ã¤¿½ü¼¾¥·¡¼¥È¤Ï¡¢³èÀÃº¤Ç·ù¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤òµÛÃå¤·¤Æ¡¢·¾ÁôÅÚ¤Ç¼¾µ¤¤òµÛ¼ý¤¹¤ëÍ¥¤ìÊª¤À¡£Ãº¤ò¤µ¤é¤Ë²Ã¹©¤·Â¿¹¦¼Á¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬³èÀÃº¡£·ëÏª¤ä¥«¥Ó¤ÎÈ¯À¸¤òËÉ¤®¡¢¥À¥Ë¤ÎÈË¿£¤òÍÞÀ©¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡£
¡¦½ü¼¾¥Þ¥Ã¥È È÷Ä¹ÃºÆþ¤ê ¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥º
¡¡È÷Ä¹ÃºÆþ¤ê¤Ç¾Ã½¸ú²Ì¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢¼¾µ¤¤È¥Ë¥ª¥¤¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤¤Ç´³¤·»þ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Å·Æü´³¤·¤Ç·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤ËÀöÂõ¤â²ÄÇ½¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£¥«¥ÓÂÐºö¡¦¹³¶Ý²Ã¹©¤â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê±ÒÀ¸ÌÌ¤â°Â¿´¡£
¢£¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤¤¿¤¤½ü¼¾¥·¡¼¥Ä¡¦½ü¼¾Éß¥Ñ¥Ã¥É
¡¡½ü¼¾¥·¡¼¥Ä¤Ï¡¢ÉßÉÛÃÄ¤ä¥Ù¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î¤ËÉß¤¤¤Æ»È¤¦¡£¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë´À¤ä¼¾µ¤¤òµÛ¼ý¤·¡¢²÷Å¬¤ÊÌ²¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¹³¶Ý¡¦¾Ã½²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤é¡¢Çß±«»þ¤Î¿²¶ñ¤ÎÉÔ²÷´¶¤â·Ú¸º¡£²Æ¾ì¤âÂ³¤±¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÜ¿¨Îä´¶¥¿¥¤¥×¤â¿Íµ¤¤À¡£
¡¦¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ ½ü¼¾Éß¤¥Ñ¥Ã¥É½ü¼¾¥·¡¼¥È ¥·¥ó¥°¥ë ¤«¤é¤Ã¤È¿²
¡¡Éß¤¯¤À¤±¤Ç¼¾µ¤¤òµÛ¼ý¤·¡¢¥«¥Ó¤ä¥À¥Ë¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤ë½ü¼¾Éß¥Ñ¥Ã¥É¤ò¤«¤Í¤¿½ü¼¾¥·¡¼¥È¡£´¥Áç¥µ¥¤¥óÉÕ¤¤Ç´³¤·»þ¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ê¡¢·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¥¨¥³Àß·×¡£·ÚÎÌ¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÉßÉÛÃÄ¡¦¥Ù¥Ã¥É¤É¤Á¤é¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤âÌ¥ÎÏ¡£
¡¦GOKUMIN Éß¤¥Ñ¥Ã¥É Îä´¶
¡¡µÛ¼¾Â®´¥¤Ç¡¢Î¢É½¤òÊÖ¤»¤Ð°ìÇ¯Ãæ»È¤¨¤ëÉß¥Ñ¥Ã¥É¡£¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ò¤ó¤ä¤êÀÜ¿¨Îä´¶¤Ï¡¢È©¤Ë¿¨¤ì¤ë¤ÈÎä¤¿¤¯´¶¤¸¤ëÁÇºà¤ÇÄ«¤Þ¤Ç¥µ¥é¥µ¥é¤òÊÝ¤Ä¡£½ë¤µ¤ä¼¾µ¤¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï¤Ò¤ó¤ä¤êÁÇºàÌÌ¤ò¡¢´¨¤µ¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤¿¤é¥Ô¡¼¥Á¥¹¥¥óÌÌ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¿²¶ì¤·¤¤µ¨Àá¤³¤½¡¢¼¾µ¤ÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿çÌ²¤Î¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£½ü¼¾¥·¡¼¥È¤ò¿²¶ñ²¼¤ËÉß¤¯¤³¤È¤Ç²÷Å¬¤ÊÌ²¤ê¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡£¤µ¤é¤Ë½ü¼¾¥·¡¼¥Ä¤äÉß¥Ñ¥Ã¥É¤òÊ»ÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¸¤á¤¸¤á¤ÎÇß±«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´À¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤¯²Æ¾ì¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¤Ç¤¤ë¡£¿²¶ñ¤Î¼¾µ¤¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ËèÆü¤ÎÌ²¤ê¤¬¤°¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤«¿²¶ì¤·¤¤¡Ä¡×Çß±«¤ÎÉÔ²÷´¶¤ò°ìÁÝ¤¹¤ë½ü¼¾¥·¡¼¥È¡õ½ü¼¾Éß¥Ñ¥Ã¥É
¢£½ü¼¾¥·¡¼¥È¤ÎÁª¤ÓÊý
¡¡½ü¼¾¥·¡¼¥È¤Ï¡¢¿²¶ñ¤Î²¼¤ËÉß¤¯¥¿¥¤¥×¤Î¼¾µ¤ÂÐºö¥°¥Ã¥º¡£ÀßÃÖ¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥¤¥º¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£´¥Áç¥µ¥¤¥óÉÕ¤¤Ç´³¤·»þ¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¥¿¥¤¥×¤òÁª¤Ö¤È¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤â´ÊÃ±¡£·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤é¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌÌ¤Ç¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¡Ú¥â¥ê¥ê¥ó moririn ] ½ü¼¾¥·¡¼¥È ¥·¥ó¥°¥ë
¡¡¼¾ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤ÆµÛ¼ý¡¦Êü½Ð¤ò¼«Æ°Ä´À°¤¹¤ë¡ÖÄ´¼¾µ¡Ç½¡×¤òÅëºÜ¡£¥à¥ì¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¡¢¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿¿²¿´ÃÏ¤ò¥¡¼¥×¡£ÀöÂõµ¡¤Ç´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤ë¤¿¤á±ÒÀ¸Åª¤Ë»È¤¨¡¢¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥óÂÐ±þ¡£»Ò¤É¤â¤Î¤ªÃë¿²ÉÛÃÄ¤Î²¼¤ËÉß¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤â¥µ¥Ã¤È»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡£
¡¦¥¯¥â¥ê(Kumori) ½ü¼¾¥·¡¼¥È ¥·¥ó¥°¥ë
¡¡ µÛ¼¾ÎÏ¤Î¹â¤¤B·¿¥·¥ê¥«¥²¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼¾µ¤¤ä¥Ë¥ª¥¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÛ¼ý¡£¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤¤Ç´³¤·»þ¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ê¡¢Å·Æü´³¤·¤¹¤ë¤À¤±¤Ç·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¡£ËÉ¥«¥Ó¡¦ËÉ¥À¥Ë²Ã¹©¤â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÀöÂõ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£
¡¦nishikawa ¡Ú À¾Àî ¡Û¤«¤é¤Ã¤È¿² Éß¤¯¤À¤±´ÊÃ± ¿²¶ñÍÑ½ü¼¾¥·¡¼¥È
¡¡ ¿²¶ñ¥á¡¼¥«¡¼Âç¼ê¡¦À¾Àî¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¥É¥é¥¤¥×¥é¥¹²Ã¹©¤Î½ü¼¾¥·¡¼¥Ä¡£¥·¥ê¥«¥²¥ëÆþ¤ê¤Ç¥¤¥ä¤Ê¼¾µ¤¤ò¥°¥ó¥°¥óµÛ¼ý¤¹¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¾Ã½¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢¿²´À¤Î·ù¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¡£
¡¦¥¢¥¹¥È¥í ½ü¼¾¥·¡¼¥È ¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥ºÍÑ ¥°¥ì¡¼ ³èÀÃº¡õ·¾ÁôÅÚÆþ¤ê
¡¡Äã²Á³Ê¤Ê½ü¼¾¥·¡¼¥È¤Ê¤é¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¡×¡£³èÀÃº¤È·¾ÁôÅÚ¤¬Æþ¤Ã¤¿½ü¼¾¥·¡¼¥È¤Ï¡¢³èÀÃº¤Ç·ù¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤òµÛÃå¤·¤Æ¡¢·¾ÁôÅÚ¤Ç¼¾µ¤¤òµÛ¼ý¤¹¤ëÍ¥¤ìÊª¤À¡£Ãº¤ò¤µ¤é¤Ë²Ã¹©¤·Â¿¹¦¼Á¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬³èÀÃº¡£·ëÏª¤ä¥«¥Ó¤ÎÈ¯À¸¤òËÉ¤®¡¢¥À¥Ë¤ÎÈË¿£¤òÍÞÀ©¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡£
¡¦½ü¼¾¥Þ¥Ã¥È È÷Ä¹ÃºÆþ¤ê ¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥º
¡¡È÷Ä¹ÃºÆþ¤ê¤Ç¾Ã½¸ú²Ì¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢¼¾µ¤¤È¥Ë¥ª¥¤¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤¤Ç´³¤·»þ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Å·Æü´³¤·¤Ç·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤ËÀöÂõ¤â²ÄÇ½¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£¥«¥ÓÂÐºö¡¦¹³¶Ý²Ã¹©¤â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê±ÒÀ¸ÌÌ¤â°Â¿´¡£
¢£¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤¤¿¤¤½ü¼¾¥·¡¼¥Ä¡¦½ü¼¾Éß¥Ñ¥Ã¥É
¡¡½ü¼¾¥·¡¼¥Ä¤Ï¡¢ÉßÉÛÃÄ¤ä¥Ù¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î¤ËÉß¤¤¤Æ»È¤¦¡£¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë´À¤ä¼¾µ¤¤òµÛ¼ý¤·¡¢²÷Å¬¤ÊÌ²¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¹³¶Ý¡¦¾Ã½²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤é¡¢Çß±«»þ¤Î¿²¶ñ¤ÎÉÔ²÷´¶¤â·Ú¸º¡£²Æ¾ì¤âÂ³¤±¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÜ¿¨Îä´¶¥¿¥¤¥×¤â¿Íµ¤¤À¡£
¡¦¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ ½ü¼¾Éß¤¥Ñ¥Ã¥É½ü¼¾¥·¡¼¥È ¥·¥ó¥°¥ë ¤«¤é¤Ã¤È¿²
¡¡Éß¤¯¤À¤±¤Ç¼¾µ¤¤òµÛ¼ý¤·¡¢¥«¥Ó¤ä¥À¥Ë¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤ë½ü¼¾Éß¥Ñ¥Ã¥É¤ò¤«¤Í¤¿½ü¼¾¥·¡¼¥È¡£´¥Áç¥µ¥¤¥óÉÕ¤¤Ç´³¤·»þ¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ê¡¢·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¥¨¥³Àß·×¡£·ÚÎÌ¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÉßÉÛÃÄ¡¦¥Ù¥Ã¥É¤É¤Á¤é¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤âÌ¥ÎÏ¡£
¡¦GOKUMIN Éß¤¥Ñ¥Ã¥É Îä´¶
¡¡µÛ¼¾Â®´¥¤Ç¡¢Î¢É½¤òÊÖ¤»¤Ð°ìÇ¯Ãæ»È¤¨¤ëÉß¥Ñ¥Ã¥É¡£¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ò¤ó¤ä¤êÀÜ¿¨Îä´¶¤Ï¡¢È©¤Ë¿¨¤ì¤ë¤ÈÎä¤¿¤¯´¶¤¸¤ëÁÇºà¤ÇÄ«¤Þ¤Ç¥µ¥é¥µ¥é¤òÊÝ¤Ä¡£½ë¤µ¤ä¼¾µ¤¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï¤Ò¤ó¤ä¤êÁÇºàÌÌ¤ò¡¢´¨¤µ¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤¿¤é¥Ô¡¼¥Á¥¹¥¥óÌÌ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¿²¶ì¤·¤¤µ¨Àá¤³¤½¡¢¼¾µ¤ÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿çÌ²¤Î¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£½ü¼¾¥·¡¼¥È¤ò¿²¶ñ²¼¤ËÉß¤¯¤³¤È¤Ç²÷Å¬¤ÊÌ²¤ê¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡£¤µ¤é¤Ë½ü¼¾¥·¡¼¥Ä¤äÉß¥Ñ¥Ã¥É¤òÊ»ÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¸¤á¤¸¤á¤ÎÇß±«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´À¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤¯²Æ¾ì¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¤Ç¤¤ë¡£¿²¶ñ¤Î¼¾µ¤¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ËèÆü¤ÎÌ²¤ê¤¬¤°¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£