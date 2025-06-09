¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½ÐÂ³¤±¤¿¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌîÂ¼Í¦¤ÎÀÀ¤¤¡¡ÂÇ·â¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ï¡Ö¸«Á÷¤ê¡×
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¤â¤Ã¤È¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤ÏÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï41»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨2³ä8Ê¬7ÎÒ¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢15ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£5·î¤Ï±¦ÉªÉÕ¶á¤Î»àµå¤Î±Æ¶Á¤ÇÀïÀþ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿º£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¼ç¤ËÍ··â¤ÇÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢Âç³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï10ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤â¡¢2¡¢3Ç¯ÌÜ¤ÏÂÇÎ¨1³äÂæ¤È¶ì¤·¤ó¤À28ºÐ¡£º£Ç¯¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤ä¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦¹½À®¡áÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë
¡¡¡½ÂÇ·â¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤ò¤É¤¦¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¡¡ÖÄã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤äÂÇ¤Ä¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«Á÷¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½³Î¤«¤Ëº£Ç¯¤ÏÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¸«Á÷¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í×°ø¤Ï¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥á¥ó¥¿¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥³¡¼¥Á¤Î¡ËÈ¼¡Ê¸µÍµ¡Ë¤µ¤ó¤È¡ÊÂÇÀÊ¤Ç¤Î¡Ë¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤«¤éÂÇ·âÅê¼ê¤Ë¡Êµå¼ï¤òÅÁ¤¨¤º¤Ë¡ËÄ¾µå¤ÈÊÑ²½µå¤òÅê¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Äã¤á¤Îµå¤Ï¡Ø¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ç¤âÂÇ¤¿¤Ê¤¤¡Ù¤¯¤é¤¤¤Î°Õ¼±¤ÇÎý½¬¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¥¢¡¼¥¯¡ÊÅê¼ê¤Îµå¶Ú¤òÀµ³Î¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ëºÇ¿·±Ô¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¡Ë¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢ÌÜ¤¬´·¤ì¤Æ¤ë¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£Åê¤²¤¿½Ö´Ö¤Î¡Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¡ËÈ½ÃÇ¤ÏµîÇ¯¤è¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¡½½éµå¤ò¿¶¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£Áá¤¤¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤ÎÂÇ·â¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö¤½¤³¤ÏÊÌ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÍè¤¿¤é¤É¤ó¤É¤ó¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½´ðËÜ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼ÊÖ¤·¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢°ÂÂÇ¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ê¡£¤½¤ÎÊÕ¤Ï³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÊÌ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¶á¤¤¤È¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤Î¡Ë²¼¤Ë¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤¬¡ËÄÌ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡ËÁ°¤Ç¤µ¤Ð¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½38»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿ºòÇ¯¤È¤Î´¶³Ð¤äµ¤»ý¤Á¤Ë°ã¤¤¤Ï¡£
¡¡¡ÖÂÇÀÊ¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£µîÇ¯¤È°ã¤Ã¤Æ¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ü¡¼¥ë¤«¤â¡Ù¤Ê¤É¤ÈÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¬¡¢Åö¤¿¤Ã¤¿»þ¤Ë°ÂÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡¡½ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÂÇ·â¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Ï¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½ºòÇ¯12»î¹ç¤À¤Ã¤¿¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¬º£Ç¯¤Ï´û¤Ë26»î¹ç¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç²êÀ¸¤¨¤¿»×¤¤¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤È¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Þ¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Ë¾ù¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½º£µÜÁª¼ê¤«¤é¤Ï¡Öº£Ç¯¤¬ºÇ¸å¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ì¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£º£¤â¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¡ÖÅöÁ³¡¢º£¤â°ÂÂÙ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤³¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£º£Ç¯´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¡¡¡½¸½ºß¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡£
¡¡¡Öº£¤Î¤È¤³¤í½çÄ´¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤¿¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡¡½³«ËëÁ°¤Èº£¤Ç¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤Î¿ô»ú¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¡¡Ö¡Ê¤Þ¤À¡Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿ô»ú¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¿³äÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È¤«¤Ï°Õ¼±¤»¤º¡¢¤³¤³¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤ë¡£Á°¤ß¤¿¤¤¤Ë¹µ¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¡Ê¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¡Ë½ÐÂ³¤±¤¿¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×