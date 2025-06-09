¿åÃå»Ñ¤¬ÏÃÂê¡¦²Ú¸¶ÊþÈþ¡Ê50¡Ë¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¸å¤Î¼«»£¤êÆ°²è¤ò¸ø³«
¡¡²Î¼ê¤Î²Ú¸¶ÊþÈþ¡Ê50¡Ë¤¬7Æü¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È½ªÎ»¸å¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼«»£¤êÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²Ú¸¶ÊþÈþ¤Î¼«»£¤êÆ°²è&Â©»Ò¤È¤Î¿åÃå2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âSNS¤Ç¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤à¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¸½ºß³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ä»Å»ö¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë²Ú¸¶¡£
¡¡7Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢²Ú¸¶ÊþÈþ¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤ÏÃÏ¸µ ÀéÍÕ¸©±º°Â»Ô¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤·¤¿¤Ï·²ÇÏ¤Ç¤¹¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤Í¡Á¡×¤È¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È½ªÎ»¸å¤Î¼«»£¤êÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£
¡¡ÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±º°Â¤Ç²Î¤¨¤¿»ö¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ú¸¶ÊþÈþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ30Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤È±º°Â¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬½ÐÍè¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤âÁá¤¤¤¦¤Á¤Ë´°Çä¸æÎé¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿µÇ°¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë