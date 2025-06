ジャンルの壁をぶち壊すニューヨークのヒップホップコレクティブ、WHATMOREが、デビューシングル「eastside w my dogs」をリリースした。ニューヨークのラガーディア高校の同級生、シスコ・スワンク(Cisco Swank)、ヨシ・T(Yoshi T)、ジャクソン・オーガスト(Jackson August)、セブ($eb)、イライジャ・ジュダ(Elijah Judah)の5人で結成されたWHATMORE。友人からコラボレーター、そしてオンラインセンセーションへと進化を遂げ、バイラルヒットしたTikTokや映画のようなDIYビジュアル、そしてヒップホップとオルタナティブR&Bとインディーロックを融合させた音楽性で、アルゴリズムを越えて地球規模で熱狂的ファンベースを築いてきた。

The New York Times、NPR、The FADERから絶賛され、アンダーソン・パーク、ノーネーム、テラス・マーティンら著名アーティストから支持を受ける彼らは、デビューシングル発表前から、既に世界中で1700万回以上のストリーミングを記録している。<リリース情報>WHATMOREシングル「eastside w my dogs」配信中レーベル:Alta Music Group