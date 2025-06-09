TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÊÒÅÄ¼Ë¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¡¢·õÀ»¤Ë¤Ê¤ë¡×Âè11ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬Àè¹Ô¸ø³«¡ª
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÊÒÅÄ¼Ë¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¡¢·õÀ»¤Ë¤Ê¤ë¡×Âè11ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÊÒÅÄ¼Ë¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¡¢·õÀ»¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ï¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤Ë¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº´²ìºê¤·¤²¤ë»á¤Î¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ºîÉÊ¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè11ÏÃ¡ÖÊÒÅÄ¼Ë¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¡¢»àÆ®¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë¡×¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ê¥åー¥·¥¢¤È¥Ù¥ê¥ë¤¬ÇØ¤òÍÂ¤±¹ç¤¦¥·ー¥ó¤ä¡¢¥í¥¼¤¬»Ò¶¡¤Ë¸ì¤ê³Ý¤±¤ë¥·ー¥ó¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÉµÒ¤«¤é²¦Â²¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¥Ù¥ê¥ëÃ£¤À¤¬¡¢»ÉµÒ¤Î°ìÀÆ¼«·è¤È¤¤¤¦°Û¾ï»öÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼óËÅ¼Ô¤Ë·Ò¤¬¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥ëー¥·ー¤Ï¥Ù¥ê¥ë¤Ë¡¢½±·â¤ò´ë¤Æ¤¿¤Î¤Ï¥¹¥Õ¥§¥ó¥É¥äー¥É¥Ð¥Ë¥¢Â¦¤Î¿Í´Ö¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤òÀâ¤¯¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï²¦¸¢¤È½¡¶µ¤ÎÂÐÎ©¡£°ìÅÙ¤Î¼ºÇÔ¤ÇÄü¤á¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢²¦»Ò»¦³²¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¹Ô»ö¤ÎÃæ»ß¤¬ÂÅÅö¤È¥Ù¥ê¥ë¤Ï»×¤¦¡£
¤·¤«¤·ÍâÆü¡¢¼óÅÔÍ·Í÷¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¨¡¨¡
(C)º´²ìºê¤·¤²¤ë¡¦ÆéÅç¥Æ¥Ä¥Ò¥í¡¿SQUARE ENIX¡¦¡ÖÊÒÅÄ¼Ë¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¡¢·õÀ»¤Ë¤Ê¤ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ