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1¡§FEARLESS (2023 Ver.) ¤òÆñ°×ÅÙ¡Ö¥Îー¥Þ¥ë¡×°Ê¾å¤Ç1²ó¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë
2¡§ANTIFRAGILE ¤òÆñ°×ÅÙ¡Ö¥Îー¥Þ¥ë¡×°Ê¾å¤Ç1²ó¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë
3¡§EASY ¤òÆñ°×ÅÙ¡Ö¥Îー¥Þ¥ë¡×°Ê¾å¤Ç1²ó¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë
¡¦6·î14Æü(ÅÚ)
1¡§Smart ¤òÆñ°×ÅÙ¡Ö¥Îー¥Þ¥ë¡×°Ê¾å¤Ç1²ó¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë
2¡§Eve, Psyche & the Bluebeard¡Çs wife ¤òÆñ°×ÅÙ¡Ö¥Îー¥Þ¥ë¡×°Ê¾å¤Ç1²ó¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë
3¡§CRAZY ¤òÆñ°×ÅÙ¡Ö¥Îー¥Þ¥ë¡×°Ê¾å¤Ç1²ó¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë
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1¡§UNFORGIVEN ¤òÆñ°×ÅÙ¡Ö¥Îー¥Þ¥ë¡×°Ê¾å¤Ç1²ó¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë
2¡§HOT ¤òÆñ°×ÅÙ¡Ö¥Îー¥Þ¥ë¡×°Ê¾å¤Ç1²ó¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë
3¡§Perfect Night ¤òÆñ°×ÅÙ¡Ö¥Îー¥Þ¥ë¡×°Ê¾å¤Ç1²ó¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë
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