ゴルフの吉田優利選手が自身初のホールインワンを記録。サプライズでお祝いされた様子を9日、自身のInstagramに投稿しました。

日本時間8日、アメリカのニュージャージー州で開催されたショップライトLPGAクラシックの第2ラウンド。このラウンド4つのバーディーを決め、迎えた17番ホールのパー3。113ヤードからのティーショットをカップに沈め、キャリア初のホールインワンを達成しました。

吉田選手はマネージャーとトレーナーからサプライズでケーキのプレゼントを受け取ります。ケーキには「1」のろうそくにホールインワンを意味する「Ace」の文字が書かれていました。大きな口でケーキをうれしそうにほおばる様子やケーキとの自撮り写真も投稿されました。

吉田選手は「It’s my first career“hole in one”私よりマネージャーさんとトレーナーさんのほうが喜んでくれました!!(サプライズまで)また次エースしたらケーキの約束もしてくれました」と投稿しました。