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EcoFlow ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸» ¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë ¥»¥Ã¥È RIVER 2 Pro 768Wh + 110W ¥ê¥ó»ÀÅ´ Ä¹¼÷Ì¿ ÂçÍÆÎÌ 1.2h¥Õ¥ë½¼ÅÅ ÃßÅÅÃÓ È¯ÅÅµ¡ ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ ¼ÖÃæÇñ ÄäÅÅÂÐºö ËÉºÒ¥°¥Ã¥º ¥¢¥¦¥È¥É¥¢ ¥¥ã¥ó¥× ÀáÅÅ ¥¨¥³¥Õ¥í¡¼
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Image/Source:³ÚÅ·»Ô¾ì