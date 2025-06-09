¤¨¤¨¤¨¤¨¡ª»Â¿·¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¡ÖÅÔ¥Ð¥¹¡×¸«»²¡ª ¤Ä¤¤¤ËEV¥Ð¥¹Æ³Æþ º£¸å¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¡Ä¡©
ÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¤Ï2025Ç¯6·î9Æü¡¢ÅÔ±Ä¥Ð¥¹¤È¤·¤ÆEV¥Ð¥¹2Î¾¤òÆ³Æþ¤·¡¢6·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔ¥Ð¥¹¤¬»ç¤Ë¡ª¡ÖEV¤À¡ª¡×
¡¡ÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¤Ï2025Ç¯6·î9Æü¡¢ÅÔ±Ä¥Ð¥¹¤È¤·¤ÆEV¥Ð¥¹2Î¾¤òÆ³Æþ¤·¡¢6·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔ±Ä¥Ð¥¹¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤ëEV¥Ð¥¹¡Ê²èÁü¡§ÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¡Ë¡£
¡¡Æ³ÆþÀè¤Ï¡¢ÃÓÂÞ±Ø¡½À¾¿·°æ±Ø¤ÎÏ©Àþ¤Ê¤É¤ò´É³í¤¹¤ëËÌ¼«Æ°¼Ö±Ä¶È½ê¡ÊËÌ¶è¡Ë¤Ç¤¹¡£EV¥Ð¥¹¤ÎÆ³Æþ¤ËÊ»¤»¤Æ¡¢ËÌ¼«Æ°¼Ö±Ä¶È½ê¤ÎÄ£¼ËÊÉÌÌ¤ØÇö·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥Ñ¥Í¥ë¡ÊºÇÂç10kW¡Ë¤òÀßÃÖ¤·¡¢È¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅÎÏ¤òEV¥Ð¥¹¤Î½¼ÅÅ¤Î°ìÉô¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Ö¼ï¤Ï¤¤¤¹¡¶¤Î¡Ö¥¨¥ë¥¬EV¡×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¡Ö¹¾¸Í»ç¿§¤ËÂç¤¤Ê¥×¥é¥°¤òÉÁ¤¤¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¡ÈÎÐ¤ÎÅÔ±Ä¥Ð¥¹¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂç¤¤¯Ê¤¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÆâ¤Ï¸åÊý¤Þ¤ÇÃÊº¹¤¬¤Ê¤¤¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥Õ¥í¥¢¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬°ÂÁ´¤ËÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¸å¤ÎÆ³Æþ¼ÖÎ¾¤Î¼ÖÂÎ¿§¤ÏÌ¤Äê¤È¤Î¤³¤È¡£Æ±¶É¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦3Ç¯¤Ç10Î¾ÄøÅÙ¤ÎEV¥Ð¥¹¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÅÔ±Ä¥Ð¥¹¤Ç¤Ï¸Å¤¤»þÂå¤Ë¤âÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÊ¿À®°Ê¹ß¤Î¸½ÂåÅª¤ÊEV¥Ð¥¹¤ÎÆ³Æþ¤Ï½é¤á¤Æ¡£Æ±¶É¤Ï¤«¤Í¤Æ¡¢¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ¡ÊFCEV¡Ë¥Ð¥¹¤Î¥È¥è¥¿¡Ösora¡×¤òÁýÈ÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÏEV¥Ð¥¹¤ÈFCEV¥Ð¥¹¤òÎ¾ÎØ¤ÇÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
³¤,
Ä¹Ìî,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¾²ÃÈË¼,
°ÖÎîº×,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Û¥Æ¥ë,
»ûÅÄ²°