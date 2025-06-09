¥Æ¥¯¥Ë¥¯¥¹¤Î¡ÖEAH-AZ100¡×¤Ë¿·¿§¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´¡¼¥ë¥É¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï6·îÃæ½Ü¤Ë¡¢¡Ö¥Æ¥¯¥Ë¥¯¥¹¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖEAH-AZ100¡×¤Î¡¢¿·¿§¤È¤Ê¤ë¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´¡¼¥ë¥É¡×¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï3Ëü9600±ß¡£
¡¡¡ÖEAH-AZ100¡×¤Ï¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¶È³¦½é¤È¤Ê¤ë¡¢¼§ÀÎ®ÂÎ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äã°è¤«¤é¹â°è¤Î¹ÂÓ°è¤ÇÎ×¾ì´¶¡¦ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¢¤Ê¹â²»¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÁõÃå¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤ÆÈ¼«¤Î¿·¡Ö¥³¥ó¥Á¥ã¥Õ¥£¥Ã¥È¡×·Á¾õ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â²»¼Á¤Ç²÷Å¬¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²»³Ú¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¿·¿§¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Ï¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¿§Ì£¤È¼Á´¶¤ÇÈ©¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡ü¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¿§Ì£¤È¼Á´¶¤Ë»Å¾å¤²¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÐÊ¤Þ¤¤
¡¡¡ÖEAH-AZ100¡×¤Ï¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¶È³¦½é¤È¤Ê¤ë¡¢¼§ÀÎ®ÂÎ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äã°è¤«¤é¹â°è¤Î¹ÂÓ°è¤ÇÎ×¾ì´¶¡¦ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¢¤Ê¹â²»¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÁõÃå¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤ÆÈ¼«¤Î¿·¡Ö¥³¥ó¥Á¥ã¥Õ¥£¥Ã¥È¡×·Á¾õ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â²»¼Á¤Ç²÷Å¬¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²»³Ú¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¿·¿§¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Ï¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¿§Ì£¤È¼Á´¶¤ÇÈ©¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£