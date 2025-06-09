¡ÚRIZIN¡ÛÊ¿ËÜÏ¡¡õÊ¿ËÜ¾æ·»Äï¤¬»¥ËÚÂç²ñ¤Î¸«¤É¤³¤í²òÀâ¡õ¡ØÄ¶RIZIN.4¡ÙºÇÂ®¥ì¥Ó¥å¡¼¡¡¡Ø³ÊÆ®BuZZ NEWS¡Ù11Æü¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¡¡RIZIN LASTMAN STANDING²¦¼Ô¤ÎÊ¿ËÜÏ¡¤È¡¢RIZIN¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÎÊ¿ËÜ¾æ¤Î·»Äï¤¬¡¢11Æü¸á¸å9»þ¤«¤éORICON NEWS¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿U-NEXT³ÊÆ®¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ëU-NEXT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø³ÊÆ®BuZZ NEWS¡ÙÂè19²ó¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊ¿ËÜÏ¡¡Ö²¶¤Î»î¹ç¤â¼Â¶·¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¡ÈÌÂ¼Â¶·¡ÉÏÃÂê¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È
¡¡14Æü³«ºÅ¤Î¡ØRIZIN LANDMARK 11 in SAPPORO¡Ù¡Ê¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿º£²ó¡¢³ÊÆ®µ»Ê¬ÀÏ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÊ¿ËÜ·»Äï¤¬ÃíÌÜ»î¹ç¤ä¸«¤É¤³¤í¤òÅ°Äì²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÀèÆü¤Î²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ØÄ¶RIZIN.4¡Ù¡Ê7·î27Æü¡¿¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÈÖÁÈ¤ÇºÇÂ®¥ì¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±Âç²ñ¤ÎU-NEXT PPV¹ØÆþ¼Ô¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê5Ì¾¡Ë¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê100Ì¾¡Ë¤Ê¤É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£
¡Ú»ëÄ°URL¡Û
https://youtube.com/live/6qVCbAQkqsY
¢£¡ØRIZIN LANDMARK 11 in SAPPORO¡ÙÂÐÀï¥«¡¼¥É¡Ê»î¹ç½ç¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¡¦66¥¥íµé
¥ô¥¬¡¼¥ë¡¦¥±¥é¥â¥Õvs.ÌÚÂ¼É¢Ìé
¡¦71¥¥íµé
ËÙ¹¾·½¸ùvs.À¾ÀîÂçÏÂ
¡¦52.5¥¥íµé
¥½¥ë¥Èvs.ËüÃÒ
¡¦RIZIN WORLD GP 2025 ¥Ø¥Ó¡¼µé¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï
¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥½¥ë¥À¥È¥¥óvs.¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥¢¥¦¥ó¥¢¥é¡¼
¡¦66¥¥íµé
¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥³¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯vs.SASUKE
¡¦61¥¥íµé
¸åÆ£¾æ¼£vs.¼¯»ÖÂ¼¿ÎÇ·²ð
¡¦61¥¥íµé
ÃæÅçÂÀ°ìvs.CORO
¡¦61¥¥íµé
¥Þ¥²¥é¥à¡¦¥¬¥µ¥ó¥¶¥Çvs.°ÂÆ£Ã£Ìé
¡¦¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥ë¡¡64¥¥í
¾åÌî¶õÂçvs.¥Õ¥¡¡¼¥Ñ¥ä¥Ã¥×¡¦GRABS
¡¦¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥ë¡¡61¥¥í
¾åÌîÁÕµ®vs.»³Àî¸À¿
¡¦¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥ë¡¡55¥¥í
¤È¤·¤¾¤¦vs.±ß·ÍªÌé
¡ÚÆ°²è¡ÛÊ¿ËÜÏ¡¡Ö²¶¤Î»î¹ç¤â¼Â¶·¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¡ÈÌÂ¼Â¶·¡ÉÏÃÂê¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È
¡¡14Æü³«ºÅ¤Î¡ØRIZIN LANDMARK 11 in SAPPORO¡Ù¡Ê¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿º£²ó¡¢³ÊÆ®µ»Ê¬ÀÏ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÊ¿ËÜ·»Äï¤¬ÃíÌÜ»î¹ç¤ä¸«¤É¤³¤í¤òÅ°Äì²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±Âç²ñ¤ÎU-NEXT PPV¹ØÆþ¼Ô¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê5Ì¾¡Ë¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê100Ì¾¡Ë¤Ê¤É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£
¡Ú»ëÄ°URL¡Û
https://youtube.com/live/6qVCbAQkqsY
¢£¡ØRIZIN LANDMARK 11 in SAPPORO¡ÙÂÐÀï¥«¡¼¥É¡Ê»î¹ç½ç¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¡¦66¥¥íµé
¥ô¥¬¡¼¥ë¡¦¥±¥é¥â¥Õvs.ÌÚÂ¼É¢Ìé
¡¦71¥¥íµé
ËÙ¹¾·½¸ùvs.À¾ÀîÂçÏÂ
¡¦52.5¥¥íµé
¥½¥ë¥Èvs.ËüÃÒ
¡¦RIZIN WORLD GP 2025 ¥Ø¥Ó¡¼µé¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï
¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥½¥ë¥À¥È¥¥óvs.¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥¢¥¦¥ó¥¢¥é¡¼
¡¦66¥¥íµé
¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥³¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯vs.SASUKE
¡¦61¥¥íµé
¸åÆ£¾æ¼£vs.¼¯»ÖÂ¼¿ÎÇ·²ð
¡¦61¥¥íµé
ÃæÅçÂÀ°ìvs.CORO
¡¦61¥¥íµé
¥Þ¥²¥é¥à¡¦¥¬¥µ¥ó¥¶¥Çvs.°ÂÆ£Ã£Ìé
¡¦¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥ë¡¡64¥¥í
¾åÌî¶õÂçvs.¥Õ¥¡¡¼¥Ñ¥ä¥Ã¥×¡¦GRABS
¡¦¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥ë¡¡61¥¥í
¾åÌîÁÕµ®vs.»³Àî¸À¿
¡¦¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥ë¡¡55¥¥í
¤È¤·¤¾¤¦vs.±ß·ÍªÌé