NHK-FM¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¡ÙHANA¤ÎKOHARU¡õMAHINA¤éÅÐ¾ì¡¡¿·¶Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â
¡¡NHK-FM¤Ç·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Î¸á¸å9»þ45Ê¬¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¡Ù¡£9Æü¤«¤é13Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Éèµ×Â¼À»¤¬DJ¤òÌ³¤á¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¡¢HANA¡¢¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¢yama¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¼Ì¿¿¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤ëÇ÷ÎÏ¡ÄÈþ¤·¤¤HANA
¡¡9Æü¤Ï¥Þ¥ë¥·¥£¤¬ÅÐ¾ì¡£4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î¡È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¸÷·Ê¡É¤ä¡¢±Ç²è¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿´¶¾ð¤Îµ¯Éú¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸ÄÀÅª¤ÊÎ¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÂ©È´¤¤ÎÊýË¡¤Ê¤É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡£10Æü¤ÏHANA¤ÎKOHARU¤ÈMAHINA¤¬½Ð±é¡£KOHARU¤Î¡ÈÊªÍýÅªµ÷Î¥¡É¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë»É¤µ¤ë¡È¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¸ÀÍÕ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò»Ö¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óºÇ½ª¿³ºº»þ¤Î¿´¶¡¢¿·¶Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡11Æü¤Ï¡¢º£Ç¯·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤«¤é¾®Ìî¿ðÊâ¤ÈÊ¡ÅÄ¿¿ÎÖ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥·¥ó¥°¥ëÁ´¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ç¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤ä¡¢¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¤Î³Ú¶Ê¥«¥Ð¡¼¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿ÉñÂæÎ¢¡¢2¿Í¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡12Æü¤Ï¡¢imase¤ÈÉèµ×Â¼À»¤¬DJ¤È¤·¤Æ½é¶¦±é¤·¡¢À¸ÊüÁ÷¤ÇÆÏ¤±¤¿3·î31ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ëÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Î¿´¶¤ä°Õµ¤¹þ¤ß¡¢½é²ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¤¬ºÆ¤ÓÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£13Æü¤Ë¤Ïyama¤¬ÅÐ¾ì¡£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¡È¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤ò³°¤·¤¿¡É¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤«¡¢º£·î¼Â»ÜÍ½Äê¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤Î¶¦±é¤Ø¤Î´üÂÔ¡¢ºÇ¿·¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿SFÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÊ¸³ØÅª¤Ê²Î»ì¡¢¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Î¢ÏÃ¤Ê¤É¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡³Æ²ó¤ÏÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤é1½µ´Ö¡¢NHK¥é¥¸¥ª¡Ø¤é¤¸¤ë¡ú¤é¤¸¤ë¡Ù¤ÇÄ°¤Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¼Ì¿¿¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤ëÇ÷ÎÏ¡ÄÈþ¤·¤¤HANA
¡¡9Æü¤Ï¥Þ¥ë¥·¥£¤¬ÅÐ¾ì¡£4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î¡È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¸÷·Ê¡É¤ä¡¢±Ç²è¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿´¶¾ð¤Îµ¯Éú¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸ÄÀÅª¤ÊÎ¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÂ©È´¤¤ÎÊýË¡¤Ê¤É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡£10Æü¤ÏHANA¤ÎKOHARU¤ÈMAHINA¤¬½Ð±é¡£KOHARU¤Î¡ÈÊªÍýÅªµ÷Î¥¡É¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë»É¤µ¤ë¡È¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¸ÀÍÕ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò»Ö¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óºÇ½ª¿³ºº»þ¤Î¿´¶¡¢¿·¶Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡12Æü¤Ï¡¢imase¤ÈÉèµ×Â¼À»¤¬DJ¤È¤·¤Æ½é¶¦±é¤·¡¢À¸ÊüÁ÷¤ÇÆÏ¤±¤¿3·î31ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ëÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Î¿´¶¤ä°Õµ¤¹þ¤ß¡¢½é²ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¤¬ºÆ¤ÓÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£13Æü¤Ë¤Ïyama¤¬ÅÐ¾ì¡£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¡È¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤ò³°¤·¤¿¡É¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤«¡¢º£·î¼Â»ÜÍ½Äê¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤Î¶¦±é¤Ø¤Î´üÂÔ¡¢ºÇ¿·¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿SFÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÊ¸³ØÅª¤Ê²Î»ì¡¢¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Î¢ÏÃ¤Ê¤É¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡³Æ²ó¤ÏÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤é1½µ´Ö¡¢NHK¥é¥¸¥ª¡Ø¤é¤¸¤ë¡ú¤é¤¸¤ë¡Ù¤ÇÄ°¤Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£