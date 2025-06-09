¹Åç»Ô¤¬µë¿©ÈñÊä½õ¤Ø¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤ËÉéÃ´¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡¡6·îÊäÀµÍ½»»°Æ¤ËÄÉ²ÃÊý¿Ë
¥³¥á¤Ê¤É¤ÎÊª²Á¹âÆÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¹Åç»Ô¤Ï¡¢¹ñ¤«¤é¤Î¸òÉÕ¶â¤ò³Ø¹»¤Îµë¿©Èñ¤ÎÊä½õ¤Ë½¼¤Æ¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤ÎÊª²Á¹âÆÂÐºö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬ÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¤Ë±þ¤¸¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¸òÉÕ¶â¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë1000²¯±ß¤ò»Ù½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¹Åç»Ô¤Î¾¾°æ»ÔÄ¹¤Ï¸òÉÕ¶â¤ò³Ø¹»¤Îµë¿©Èñ¤ÎÊä½õ¤Ë½¼¤Æ¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç»Ô¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦2·î¤ÎÊäÀµÍ½»»¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÊä½õ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¾å¾è¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹Åç»Ô ¾¾°æ°ì¼Â »ÔÄ¹
¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤ËÉéÃ´¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁ¼ÃÖ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹ñ¤ÎÍ½»»¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹Åç»Ô¤Ï¡¢µë¿©Èñ¤ÎÊä½õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢6·îµÄ²ñ¤ËÄó°Æ¤¹¤ëÊäÀµÍ½»»°Æ¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯6·î9ÆüÊüÁ÷¡Û