¹â¿¯½±¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ü½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡ªe¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ö¸ø³«¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×

eクリニックは2025年6月3日(火)にeクリニック新宿院にて「公開カンファレンス」を実施しました。

eクリニック「公開カンファレンス」

【講演/オペ概要】

演題 :裏ハムラ法(結膜側からの眼窩脂肪移動)

講演/執刀:飯田 秀夫(eクリニック 統括技術顧問)

演題 :鼻形成術(鼻尖形成、鼻尖部軟骨移植、鼻中隔延長、ハンプ切除、鼻唇角形成、斜鼻修正)

講演/執刀:円戸 望(eクリニック 統括院長)

統括院長 : 円戸 望

クリニック数: 13院(2025年5月時点)

所在地(本院): eクリニック 金沢本院

〒920-0031

石川県金沢市広岡3丁目3番11号 JR金沢駅西第四NKビル2F

診療時間 : 9:00〜18:00

休診日 : 木曜日/(院により異なります)

eクリニックは2025年6月3日(火)にeクリニック新宿院にて「公開カンファレンス」を実施。

当日はeクリニック所属の医師だけでなく、大手美容外科所属の美容外科医をはじめとした、業界を牽引している医師達が参加。

参加者はeクリニックで取り扱っている施術を、座学やオペ見学にて受講しました。

参加者は大手美容外科クリニック所属の医師や開業した医師など、様々なバックボーンを持つ医師14名が参加。

当日は大手美容外科で院長や技術指導医を歴任した、eクリニック統括院長の円戸 望医師、技術指導顧問 飯田 秀夫医師がeクリニックで行っている施術について講演、公開オペを行いました。

クマの悩み解決に有効な施術の一つである「裏ハムラ法」や、多数の術式を複合した「鼻形成術」など、一般的には高侵襲と呼ばれている施術について講演。

飯田医師の裏ハムラ法の講義においては、主に加齢に伴う眼窩脂肪の突出によって生じる「クマ」に対して、治療の基本方針の考え方(下眼瞼の凹凸を平坦化し影をなくす)や結膜側からのアプローチ方法について。

円戸医師の鼻形成術においては、鼻尖形成、鼻中隔延長、鼻尖部軟骨移植などの複合的手術手法とそのリスクについて、講演と公開オペを実施しました。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高侵襲と呼ばれている施術について講演!eクリニック「公開カンファレンス」 appeared first on Dtimes.