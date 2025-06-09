¡Ö¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¤É¤È»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Åú¤¨¤Ï¡¢1¤Ä¤Î±ÑÃ±¸ì¤ÇÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¥·¥Õ¥£¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Êspecification¡Ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¤Ï¡¢ ´ðËÜÅª¤Ëµ¡³£¤Ê¤É¤Î¹½Â¤¤äÀÇ½¤òÉ½¼¨¤·¤¿¤â¤Î¡¢»ÅÍÍ½ñ¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºòº£¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤äÆÃÀ¡¢»ñ¼Á¤Ê¤É¤ò¼¨¤¹¾ì¹ç¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
»È¤¤Êý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬¹â¤¤¡×¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¿Í¡×¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØKimini±Ñ²ñÏÃ¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô