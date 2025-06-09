ÆüËÜ¡¢10Æü¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¡¡WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¢Âçºå¤Ç
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËËÌÃæÊÆ3¥«¹ñÂç²ñ¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï10Æü¸á¸å7»þ35Ê¬¤«¤é¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È¤ÎCÁÈºÇ½ªÀï¤ËÎ×¤à¡£9Æü¤Ï»î¹ç²ñ¾ì¤ÎÂçºå¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡´û¤ËWÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï5Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ë0¡½1¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£Í½Áª½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤·¡ÖWÇÕÍ½Áª¤ò¾¡Íø¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£·§ºä¡ÊÇð¡Ë¤Ï8Æü¤ÎÎý½¬¤ÇÉé½ý¤·¡¢Î¥Ã¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï6¾¡2Ê¬¤±1ÇÔ¤ÇCÁÈ¼ó°Ì¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï3¾¡3Ê¬¤±3ÇÔ¡¢CÁÈ4°Ì¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£