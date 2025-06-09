¡ÖÃÓ¤Î±º¥·ー¥µ¥¤¥É¡×±Ø¤Î±ØÌ¾É¸¤Ê¤É¤¬½ÐÉÊ¡£¡ÖJRÅì³¤MARKET¡×¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó6·î9Æü¤è¤ê¼Â»ÜÃæ
¡¡Åì³¤Î¹µÒÅ´Æ»¤Ï¡¢JRÅì³¤Ä¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖJRÅì³¤Å´Æ»¶æ³ÚÉô¡×¤«¤éÆ±¼ÒºßÍèÀþÅ´Æ»ÍÑÉÊ¤ò½ÐÉÊ¤·¡¢JRÅì³¤¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡ÖJRÅì³¤MARKET¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó·Á¼°¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï6·î9Æü15»þ¤«¤é6·î19Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯3·î¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿»²µÜÀþ¤ÎÎ×»þ±Ø¡ÖÃÓ¤Î±º¥·ー¥µ¥¤¥É¡×±Ø¤Î±ØÌ¾É¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿µ®½Å¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó·Á¼°¤Ë¤è¤ëºßÍèÀþÅ´Æ»ÍÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢JRÅì³¤¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó³µÍ×
¼Â»Ü´ü´Ö¡§6·î9Æü(·î)15»þ～6·î19Æü(ÌÚ)23»þ59Ê¬
¢¨¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ»10Ê¬Á°¤«¤é½ªÎ»¤Þ¤Ç¤ËÆþ»¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Æþ»¥²ÄÇ½»þ´Ö¤¬10Ê¬¤º¤Ä±äÄ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¾ì½ê¡§JRÅì³¤MARKET¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥Úー¥¸
ÈÎÇäÊý¼°¡§¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó·Á¼°¡ÊÆþ»¥À©¡Ë
»ÙÊ§ÊýË¡¡§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É
°úÅÏÊýË¡¡§ÇÛÁ÷
ÈÎÇäÍ½Äê¾¦ÉÊ
¡¡±ØÌ¾É¸¡ÊÃÓ¤Î±º¥·ー¥µ¥¤¥É±Ø¡Ë¡¢Ë¶¶±ØÏ¢Æ°¿ÞÉ½¡ÊË¶¶±Ø¡Ë¡¢·úÊª»ñ»ºÉ¸¡ÊÈ¾ÅÄ±Ø¡ËÅù¡¢ºßÍèÀþÍÑÉÊÁ´8ÅÀ¡£
±ØÌ¾É¸¡Ê»²µÜÀþ¡¦ÃÓ¤Î±º¥·ー¥µ¥¤¥É±Ø¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤Æ»°½Å¸©°ËÀª»Ô¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿»²µÜÀþ¡¦ÃÓ¤Î±º¥·ー¥µ¥¤¥É±Ø¤Î±ØÌ¾É¸¡£2020Ç¯3·î¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼è¤ê³°¤·ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£
»þ¹ïÉ½¡Ê»²µÜÀþ¡¦ÃÓ¤Î±º¥·ー¥µ¥¤¥É±Ø¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤Æ»°½Å¸©°ËÀª»Ô¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿»²µÜÀþ¡¦ÃÓ¤Î±º¥·ー¥µ¥¤¥É±Ø¤Î»þ¹ïÉ½¡£2020Ç¯3·î¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼è¤ê³°¤·ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£±Ø¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶âÂ°À½¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤È°ìÂÎ¡£
Ë¶¶±ØÏ¢Æ°¿ÞÉ½¡ÊÅì³¤Æ»Àþ¡¿ÈÓÅÄÀþ¡¦Ë¶¶±Ø¡Ë
¡¡Ë¶¶±Ø¤Î¿®¹æ°·½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ï¢Æ°¿ÞÉ½¡£2025Ç¯1·î¤ÎÏ¢Æ°¼èÂØ¹©»ö¤Ç¼è³°¤·¤ÆÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£±Ø¹½Æâ¤ËÎó¼Ö¤ò°ÂÁ´¡¢¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê½ÐÆþ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËºîÀ®¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢±Ø¹½Æâ¤Î¿®¹æµ¡¤ÈÅ¾Å²µ¡¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ÎÀ©¸æ¾ò·ï¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¿Þ¤ÈÉ½¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£
·úÊª»ñ»ºÉ¸¡ÊÉðËÀþ¡¦È¾ÅÄ±Ø¡Ë
¡¡È¾ÅÄ±Ø¹â²Í²½¹©»ö¤ËÈ¼¤¤¡¢2021Ç¯¤Ëµì±Ø¼Ë¤ÎÃì¤«¤é¼è¤ê³°¤µ¤ì¤¿·úÊª»ñ»ºÉ¸¡£¹½Â¤Êª¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ê1¸Ä¡Ë¡¢¥×¥ìー¥È¤À¤±¼è¤ê³°¤·¤¿¤â¤Î¡Ê4Ëç¡Ë¤Î¥»¥Ã¥È¡£·úÊª¤Î¼ïÎà¤ä½×¹©Ç¯·îÆü¤òµÏ¿¤·¤¿É¸¼±¤Ç¤¢¤ê¡¢·úÊª¤Î¾ðÊó¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
Àº»»½ê¥×¥ìー¥È¡ÊÉðËÀþ¡¦È¾ÅÄ±Ø¡Ë
¡¡È¾ÅÄ±Ø¹â²Í²½¹©»ö¤ËÈ¼¤¤¡¢2021Ç¯¤Ëµì±Ø¼Ë¤«¤é¼è¤ê³°¤µ¤ì¤¿Àº»»½ê¥×¥ìー¥È¡£
½Ð¸ý¥×¥ìー¥È¡ÊÉðËÀþ¡¦È¾ÅÄ±Ø¡Ë
¡¡È¾ÅÄ±Ø¹â²Í²½¹©»ö¤ËÈ¼¤¤¡¢2021Ç¯¤Ëµì±Ø¼Ë¤«¤é¼è¤ê³°¤µ¤ì¤¿½Ð¸ý¤ò¼¨¤¹¥×¥ìー¥È¡£
¥«¥ó¥Æ¥é¿®¹æÅô
¡¡ºßÍèÀþ¤Î¸½¶Èµ¡´Ø¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥«¥ó¥Æ¥é¿®¹æÅô¡£Î¢ÌÌ¤Ë¡Ö°ëÂ¼E-2·¿¡¡¹ç¿ÞÅõ¡×¤ÎÉ½¼¨¡£¿®¹æµ¡¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¼ç¤Ë±Ø°÷¤¬±¿Å¾»Î¡¢¼Ö¾¸Åù¾èÌ³°÷¤Ø¼ê¿®¹æ¤Þ¤¿¤Ï³Æ¼ï¹ç¿Þ¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ¤¤¤ë¡£
ÊÄºÉÍÑ¥¹¥¿¥Õ¥¥ã¥ê¥¢
¡¡ºßÍèÀþ¤Î¸½¶Èµ¡´Ø¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥Õ¥¥ã¥ê¥¢¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤ß¤Ç¥¹¥¿¥Õ¤ÏÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¥Õ¤Ï¡¢Èó¼«Æ°ÊÄ¤½¤¯Êý¼°¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÄÌ¹ÔÉ¼¤ÎÌò³ä¤ò¤¹¤ë¶âÂ°À½¤Î±ßÈ×¤Î¤³¤È¡£¤¢¤ëÊÄ¤½¤¯¶è´Ö¤Ë1¤Ä¤ÎÎó¼Ö¤·¤«Áö¹Ô¤µ¤»¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢ÄÌ¹Ô¤¹¤ë¾Ú¤È¤·¤Æ¤½¤Î¶è´ÖÀìÍÑ¤Î¥¹¥¿¥Õ¤òÎó¼Ö¤Ë·È¹Ô¤µ¤»¤ë¡£¢¨º£²óÈÎÇä¤¹¤ë¥¹¥¿¥Õ¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÌ¾¾¾Àþ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÈÎÇäÍ½Äê¾¦ÉÊ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ»ö¹à
¡¦¥µ¥¤¥º¡¦Á÷ÎÁÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï³Æ¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´Î»¾µ¤Î¾å¤ÇÆþ»¥¡¦¹ØÆþ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤´ÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³Æ¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤Î¤Û¤«¡Ö¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤´ÍøÍÑ¥¬¥¤¥É¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎQ&A¡×¤âÊ»¤»¤Æ³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¾¦ÉÊ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½ý¤ä±ø¤ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ°ºîÊÝ¾Ú¡¦ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¦²ø²æËÉ»ßÅù¤Î²Ã¹©¤Ï¹Ô¤Ê¤ï¤º¡¢¼è¤ê³°¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼è°·»þ¤Î²ø²æÅù¤Ë¤Ï¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C)Central Japan Railway Company. All Rights Reserved.