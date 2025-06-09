½ý³²µ¿¤¤Ê¼¸Ë¤ÎÃË2¿ÍÂáÊá¡¡60ÂåÃËÀ¤¬½ÅÂÎ¡¢»³Íü¸©·Ù
¡¡»³Íü¸©·Ù¤Ï9Æü¡¢60ÂåÃËÀ¤ÎÆ¬Éô¤ä´éÌÌ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÊ¼¸Ë¸©É±Ï©»ÔÊÝ¾ë¡¢¼«¾ÎÇÛ´É¹©¹ìÍã¡Ê39¡Ë¤È»³¸ý³Ø¡Ê47¡Ë¤ÎÎ¾ÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¸½ºß¤â°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¡¢»³Íü¸©·Ù¤¬·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï2·î24ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¹ÃÉÜ»Ô´Ý¤ÎÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢»³Íü¸©Æâ¤Ë½»¤àÃËÀ¤òË½¹Ô¤·¡¢Æ¬³¸¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡£Æ±Æü¸áÁ°2»þ10Ê¬¤´¤í¡¢´éÌÌ¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬¤¤¤ë¤È¡¢110ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ±¤¸²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¡¢Åö»þ¤Ï¹ÃÉÜ»Ô¤Ë»Å»ö¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¸©·Ù¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤éÎ¾ÍÆµ¿¼Ô¤òÆÃÄê¤·¤¿¡£