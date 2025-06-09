2024Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Î³¤ÍÎÁíÀ¸»º³Û¡¢½é¤Î10Ãû¸µÆÍÇË
ËèÇ¯6·î8Æü¤Ï¹ñÏ¢Áí²ñ¤¬2008Ç¯¤ËÀ©Äê¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦³¤ÍÎ¥Ç¡¼¡×¤ËÅö¤¿¤ê¡¢º£Ç¯¤ÏÀ©Äê°ÊÍè17Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÁ´¹ñ³¤ÍÎÀëÅÁ¥Ç¡¼¡×¤ËÅö¤¿¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç18Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÃæ¹ñ¼«Á³»ñ¸»Éô¤¬³¤Æî¾Ê¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡Ö2025Ãæ¹ñ³¤ÍÎ·ÐºÑÈ¯Å¸»Ø¿ô¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¤Î³¤ÍÎ»º¶È¤Ë¤è¤ë³¤ÍÎÁíÀ¸»º³Û¤ÏÁ°Ç¯¤è¤ê5¡¥9%Áý²Ã¤·¡¢½é¤á¤Æ10Ãû¸µ¡ÊÌó200Ãû±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿2024Ç¯ÅÙ¤ÎÃæ¹ñ³¤ÍÎ·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¾õ¶·¤òÁí¹çÅª¤ËÄêÎÌÉ¾²Á¤·¤¿È¯Å¸»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ2¡¥3¡óÁý¤Î125¡¥2¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Á³»ñ¸»Éô¹ñ²È³¤ÍÎ¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÍûÁÐ·úÉû¼çÇ¤¤Ï¡¢¡Ö2025Ãæ¹ñ³¤ÍÎ·ÐºÑÈ¯Å¸»Ø¿ô¡×¤Ï³¤ÍÎ·ÐºÑ¤Îµ¬ÌÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤ÍÎ·ÐºÑ¤Î¹½Â¤¡¢»ñ¸»¤ÎÀáÌó¤È½¸Ìó¡¢ÂÐ³°¶¨ÎÏ¡¢¶¦Í¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤ÊÌÌ¤«¤é³¤ÍÎ·ÐºÑÈ¯Å¸¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¼Á¤È¸ú²Ì¤ò¤è¤êÊñ³çÅª¤Ë¼¨¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Î³¤ÍÎ·ÐºÑÁíÎÌ¤Ï¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤ËÃ£¤·¡¢È¯Å¸¸ú²Ì¤Ï²óÉü¤ò¼¨¤·¡¢Ãæ¹ñÁ´ÂÎ¤Î³¤ÍÎÁíÀ¸»º³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç5¡¥9¡óÁý²Ã¤·¡¢½é¤á¤Æ10Ãû¸µ¤òÆÍÇË¤·¡¢¹ñÌ±·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤ò0¡¥9¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Î³¤ÍÎ¿·¶½»º¶È¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÏÆ±7¡¥2¡óÁý²Ã¤·¡¢³¤ÍÎ·ÐºÑ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤ÍÎÀ½Â¤¶È¤ÎÁý²ÃÃÍ¤Ï3Ãû2000²¯¸µ¡ÊÌó64Ãû±ß¡Ë¤Ç¡¢³¤ÍÎÀ¸»ºÁí³Û¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï3³ä¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³¤ÍÎµù¶È¡¢³¤ÍÎÀÐÌý¥¬¥¹¶È¡¢³¤ÍÎÁ¥Çõ¹©¶È¡¢³¤ÍÎ¹©»öÁõÈ÷À½Â¤¶È¤Ê¤É¤Î»º¶È¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È²½¤ÎÍ»¹ç¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É²½¤Î¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤È¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë