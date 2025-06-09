ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡Ã»´ü¤Î¹â¿å½à¤Ï²ò¾Ã¡¢ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤òÄÌ²á¤·¤Æ
ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡Ã»´ü¤Î¹â¿å½à¤Ï²ò¾Ã¡¢ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤òÄÌ²á¤·¤Æ
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡10.46¡¡7.78¡¡6.92¡¡7.41
1MO¡¡10.84¡¡7.88¡¡7.86¡¡7.41
3MO¡¡10.68¡¡7.76¡¡8.48¡¡7.46
6MO¡¡10.51¡¡7.65¡¡9.01¡¡7.67
9MO¡¡10.31¡¡7.60¡¡9.26¡¡7.82
1YR¡¡10.19¡¡7.63¡¡9.51¡¡7.97
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡8.80¡¡8.92¡¡8.96
1MO¡¡9.46¡¡9.63¡¡9.11
3MO¡¡9.77¡¡9.79¡¡8.79
6MO¡¡10.08¡¡10.05¡¡8.66
9MO¡¡10.27¡¡10.11¡¡8.55
1YR¡¡10.34¡¡10.20¡¡8.51
Åìµþ»þ´Ö16:31¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¡¡¥É¥ë±ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÆÄÌ²ß¥Ú¥¢¤Ç£±½µ´Ö¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¿å½à¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µËö¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×È¯É½¤òÄÌ²á¤·¡¢¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¤ò¹â¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÈ¿±þ¡£º£½µ¤Ï¿åÍËÆü¤ËÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢»Ô¾ì¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤Û¤É½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤è¤¦¡£ÊÆÀ¯ºö¶âÍø¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£±£°¡¥£µ¡ó¤ò¤ä¤ä²¼²ó¤ë¿å½à¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±Ç¯¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç£±£°¡óÂæ¤Ë¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¶ÊÀþ¤ÏÊ¿½à²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡10.46¡¡7.78¡¡6.92¡¡7.41
1MO¡¡10.84¡¡7.88¡¡7.86¡¡7.41
3MO¡¡10.68¡¡7.76¡¡8.48¡¡7.46
6MO¡¡10.51¡¡7.65¡¡9.01¡¡7.67
9MO¡¡10.31¡¡7.60¡¡9.26¡¡7.82
1YR¡¡10.19¡¡7.63¡¡9.51¡¡7.97
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡8.80¡¡8.92¡¡8.96
1MO¡¡9.46¡¡9.63¡¡9.11
3MO¡¡9.77¡¡9.79¡¡8.79
6MO¡¡10.08¡¡10.05¡¡8.66
9MO¡¡10.27¡¡10.11¡¡8.55
1YR¡¡10.34¡¡10.20¡¡8.51
Åìµþ»þ´Ö16:31¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¡¡¥É¥ë±ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÆÄÌ²ß¥Ú¥¢¤Ç£±½µ´Ö¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¿å½à¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µËö¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×È¯É½¤òÄÌ²á¤·¡¢¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¤ò¹â¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÈ¿±þ¡£º£½µ¤Ï¿åÍËÆü¤ËÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢»Ô¾ì¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤Û¤É½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤è¤¦¡£ÊÆÀ¯ºö¶âÍø¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£±£°¡¥£µ¡ó¤ò¤ä¤ä²¼²ó¤ë¿å½à¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±Ç¯¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç£±£°¡óÂæ¤Ë¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¶ÊÀþ¤ÏÊ¿½à²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£