¡Ú¥ª¡¼¥È¡ÛÀî¸ý¡¡¿¹³î¹Ô¤¬½à·è£²Ãå¤Çº£Ç¯£²²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð
¡¡¡ÖÀî¸ý»Ô±ÄÂè£µ²ó£²Àá¡×¡Ê£¹Æü¡¢Àî¸ý¡Ë
¡¡¿Íµ¤¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¿¹³î¹Ô¡Ê£µ£±¡Ë¡áÀî¸ý¡¦£²£µ´ü¡á¤¬¡¢³«ºÅ£²ÆüÌÜ£±£²£Ò¤Î½à·è¾¡Àï¤Ç£²Ãå¤ËÆþ¤ê¡¢Í¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡££±Ãå¤Ï£¶¼þ£±³Ñ¤Ç¿®Âô°½Çµ¡ÊÀî¸ý¡Ë¤òº¹¤·¤¿¹õÀîµþ²ð¡ÊÀî¸ý¡Ë¡£¿¹¤Ï£¶ÈÖ¼ê¤«¤é¿Ê½Ð¤·¡¢£¶¼þ£³³Ñ¤Ç¿®Âô¤òº¹¤·¤Æ¿É¤¯¤â£²Ãå¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤Ïº£Ç¯£²²óÌÜ¤Ç¡¢Âç¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¸å¤Ï£²£²²óÌÜ¡£
¡¡¡Ö¥¿¥¤¥ä¤¬Á´Á³ÂÌÌÜ¤Ç»îÁö¤«¤é³ê¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¿¤Ó¤¬»ß¤Þ¤ë¡£¤Þ¤À¹ç¤ï¤»ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¡Ê£±£°Æü¡Ë¤Ï±«¤Ç¤·¤ç¤¦¡©ºÇ¶á¡¢±«¤Ï¾è¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢±«¥¿¥¤¥ä¤ò¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍ¥¾¡Àï¤ËÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¡£±£°Æü¤Î£±£²£Ò¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¡Ê£±£¶»þ£³£µÊ¬È¯Áö¡Ë¤Ç¡¢¿¹¤ÏÈá´ê¤ÎÉüµ¢¸å½é£Ö¡¢ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿£²£°£²£°Ç¯£±£±·î£³Æü¤Î£Ó£Ç¡¦ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÎÍ¥¾¡Àï¡ÊÀî¸ý£±£²£Ò¡Ë°ÊÍè¡¢£´Ç¯£·¥«·î¤Ö¤ê¤ËÄÌ»»£³£³²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£