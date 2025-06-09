À¶¸¶æÆ¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹ ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡¡¡Ö¤¤¤§ー¤¤´ò¤·¤¤¡ª¡×
¡¡À¶¸¶æÆ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥É¥¸¥ãー¥º¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§À¶¸¶æÆ¤¬¡Ø¥¢¥é¥¤¥Ö¡Ù¤ÇÂÎ¸½¤·¤¿ÉáÊ×Åª¤Ê¥Æー¥Þ¡¡ºÇ½ª²óÄ¾Á°¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë
¡¡À¶¸¶¤Ï¡¢¡Ö¼é²°»°ÂðÃæ¤Á¤ã¤ó¤¬ºòÆüÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿ー¡ª¡×¤È¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î»þÂå¤Î¥â¥Ç¥ëÃç´Ö¡¢¼é²°¸÷¼£¤ä»°ÂðÎ¼Êå¤é¤È°ì½ï¤Ë¾Ð¤¦¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç¥êー¥°¡ÊMLB¡Ë¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¸ª¤ËµåÃÄ¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥é¥êー¥â¥ó¥ー¤ò¾è¤»¤¿À¶¸¶¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÌîµå´ÑÀï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ä¥é¥êー¥â¥ó¥ー¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Î¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¡¢À¶¸¶¤Ï¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥àÄº¤¤¤¿¡ª¤¤¤§ー¤¤´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶¸¶¤Ï¡¢ÀèÆü¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÄ¹ßÀ¤Í¤ë¤ÎË¬Ìä¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë