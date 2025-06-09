J3¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì»¾´ô¡¡¥êー¥°¼ó°Ì¤ÎFCÂçºå¤Ë0ÂÐ3¤ÇÇÔ¤ì¤ë¡Ö¼¡¤³¤½¤Ï¹â¾¾¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡Ú¹áÀî¡Û
¥µ¥Ã¥«ーJ3¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì»¾´ô¤¬¤ª¤È¤È¤¤(7Æü)¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡¢¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤Ç¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¥êー¥°¼ó°Ì¤ÎFCÂçºå¤Ç¤¹¡£Ìó3000¿Í¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬À¼±ç¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì¡ª¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì¡ª¡×
º£Ç¯¤â¡¢²°Åç¤Ë¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì¥³ー¥ë¤¬¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ³«¤«¤ì¤¿¹â¾¾»Ô¤Ç¤ÎJ¸ø¼°Àï¡£¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤ÈÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¡Ê´Ýµµ¤Þ¤Ç¡Ë¼Ö¤Ç¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â¾¾¤Ê¤Î¤ÇÅÅ¼Ö¤ÇÈó¾ï¤Ë¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¥´ー¥ë¤ò¤¬¤ó¤¬¤ó·è¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥×¥ìー¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÅÀ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ËÉ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¡Ö¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡×
ºòÇ¯¡¢²°Åç¤Ç¤Î½é»î¹ç¤Ï¹õÀ±¡£º£Ç¯¤ÏÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
FCÂçºå¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯Á°È¾4Ê¬¡¢¥³ー¥Êー¥¥Ã¥¯¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤Ë²Ï¾å¤¬ÁÇÁá¤¯È¿±þ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÏÈ¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥´ー¥ëÁ°¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤º¡£0－0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¤Î¤Ï¸åÈ¾4Ê¬¡£FCÂçºå¤¬Ë§²ì¤Î¥´ー¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¹¶·â¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¡¢ÅçÅÄ¤Î2Ï¢Â³¥´ー¥ë¤Ç0－3¤Ë¡£
¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì¤Ï¸åÈ¾»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢»þ´ÖÀÚ¤ì¡£²ù¤¤¤Î»Ä¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì»¾´ô¡¡ÊÆ»³ÆÆ»Ö´ÆÆÄ¡Ë
¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¥²ー¥à¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Éé¤±Êý¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡Ê¹¾¸ýÄ¾À¸¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤Î¸å²¡¤·¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤·¤Ã¤«¤êÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤³¤½¤Ï¹â¾¾¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×
²°Åç¤Ç¤Î¼¡¤Î¸ø¼°Àï¤Ï¡¢º£·î21Æü¤ÎÂè17Àá¤Ç¤¹¡£