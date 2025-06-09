¥è¥Í¥À2000¤¬15ÉÃ¤ÎÄ¶Ã»¼ÜºîÉÊ¤ÇÂçË½¤ì!? ¥Æ¥ìÅì¤Î»Â¿·¤¹¤®¤ë¿·¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥áÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥¶¥ó¥¬¥¥å¡¼¡ÙÊüÁ÷·èÄê
¡ÊC¡ËTV TOKYO
¡¡2025Ç¯6·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢5ÌëÏ¢Â³¡ß3½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿·´¶³Ð¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥áÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥¶¥ó¥¬¥¥å¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ø¥µ¥¶¥ó¥¬¥¥å¡¼¡Ù¤Ï¡¢1ÏÃÆâ¤Ç15ÉÃ¤È¤¤¤¦Ä¶Ã»¼Ü¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò3ºîÉÊÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¿·´¶³Ð¤Î¥¢¥Ë¥á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£Ì¡²è»¨»ï¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¤ò¡ÈÏ¢ºÜ¡É¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼IP¤Î³«È¯¤òÌÜ»Ø¤¹¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¿·µ¬»ö¶È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢£ºîÉÊ¾Ò²ð
¢£¡Ø¥í¥ó¥ê¡¼¥é¡¼¥á¥ó¡Ù
ºî¡§¤Ñ¤ó¤¤Á¤¢¤ó¤³
²»³Ú¡§Å·»ÈÅÅ±Æ
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§郄¶¶½éÍè¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë
¡Ø¥í¥ó¥ê¡¼¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¤Ï¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¤Ñ¤ó¤¤Á¤¢¤ó¤³»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÎÄ´ñÅª¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÍÅÀº¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÊüÏ²µ¡£¤µ¤é¤ËÆ±ºî¤Î¥¸¥ó¥°¥ëÃ´Åö¤Ë¤Ï¡¢³Ú¶Ê¡Ö¥ä¥ß¡¼¥Ð¥¤¥È!!¡ÊYUMMY BITE!!¡Ë¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ü¥«¥íP¤ÎÅ·»ÈÅÅ±Æ¤¬È´Å§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ØÏÇ¥â¥¢¥¼¥ë¡Ù
À¼¤Î½Ð±é¡§¥è¥Í¥À2000
µÓËÜ¡§ÍìÅÄÆó½½Æü¡¦¥ï¥¯¥µ¥«¥½¥¦¥Ø¥¤
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡§°ìÀ£Àè¤Ï¤ª¤¸
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ËÒÅç½Ó²ð¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡¢郄¶¶½éÍè¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë
¡¡Â³¤¯¡ØÏÇ¥â¥¢¥¼¥ë¡Ù¤Ï¡¢¥è¥Í¥À2000¤Ë¤è¤ëÂæ»ì¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ò»öÁ°¤Ë¼ýÏ¿¤·¡¢¤¢¤È¤«¤é¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤ë¡Ö¥×¥ì¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£µÓËÜ¤Ï¡¢Âè2²ó¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥ÈÂç¾Þ¡×¼õ¾Þ¤Îºî²È¡¦ÍìÅÄÆó½½Æü»á¤È¡¢ÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Î¹½À®¤â¼ê¤¬¤±¤ëÊ¸É®²È¡¦¥ï¥¯¥µ¥«¥½¥¦¥Ø¥¤»á¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖTikTok TOHO Film Festival 2024¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¢¥Ë¥áºî²È¡¦°ìÀ£Àè¤Ï¤ª¤¸»á¤¬¡¢3¿Í¤Ë¤è¤ëÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò±ÇÁü²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ô¡ØÏÇ¥â¥¢¥¼¥ë¡ÙÀ¼¤Î½Ð±é¡¦¥è¥Í¥À2000 ¥³¥á¥ó¥È¡Õ
Ì´¤«¸½¼Â¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤15ÉÃ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
15ÉÃ¤Ê¤Î¤Ç4²ó´Ñ¤Æ¤â1Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê8²ó´Ñ¤¿¤é2Ê¬¡£
À§Èó¡¢¤´¤æ¤ë¤ê¤È¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ø¤Ö¤é¤Ã¤É¤â¤ó¤¹¤¿¡Á¤º¡Ù
À©ºî¡§¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¿À³À¾°ÂÀ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë
¡¡3ºîÉÊÌÜ¤Î¡Ø¤Ö¤é¤Ã¤É¤â¤ó¤¹¤¿¡Á¤º¡Ù¤Ï¡¢±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼IP»ö¶È¤ò¹¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¡£·ì±Õ·¿¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ö¤Ö¤é¤Ã¤É¤â¤ó¤¹¤¿¡Á¤º¡×¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¶¼¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÈ¿¤·¤¿Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤ï¤º¤«15ÉÃ¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÅÙÌÜ¤Ë¤·¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°ÛºÌ¤òÊü¤Ä3ºîÉÊ¡£¥¢¥Ë¥á»Ë¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤»Â¿·¤Ê»î¤ß¤È¸À¤¨¤ë¡Ø¥µ¥¶¥ó¥¬¥¥å¡¼¡Ù¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Ë¤É¤ó¤Ê1¥Ú¡¼¥¸¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¥³¥á¥ó¥È
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦郄¶¶½éÍè¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë
¿¼Ìë¤Î1Ê¬´Ö¡¢¤¦¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ´Ö¤ò¡¢3ËÜ¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¢¥Ë¥á¤¬¶î¤±È´¤±¤Þ¤¹¡£
1ËÜ¤¿¤Ã¤¿15ÉÃ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äÀ¤³¦´Ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ¥æ¡¼¥â¥¢¤È»×ÁÛ¤ÎÁ´¤Æ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢ºÇ¹â¤Ë¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¡×»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Ä¡ª
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¿À³À¾°ÂÀ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë
1¤Ä¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¿§¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ¡²è»¨»ï¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥¶¥ó¥¬¥¥å¡¼¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤è¤¦Â¿ÍÍÀ°î¤ì¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò"¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤"¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ØÏÇ¥â¥¢¥¼¥ë¡Ù¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ËÒÅç½Ó²ð¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë
ÃÏ¾åÇÈ¡¢TVer¡¢¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡¢Lemino¡¢¸ø¼°TikTok¡¢¸ø¼°YouTube¡¢¸ø¼°X¡¢¸ø¼°Instagram¡£
8¤Ä¤Î¸ý¤ò³«Êü¡¢¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤Ì»î¤ß¡£
¤É¤¦¤«¡¢15ÉÃ¤À¤±¡£
ÏÇ¤¦¤è¤ê¡¢¸«¤ëÊý¤¬Áá¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¥µ¥¶¥ó¥¬¥¥å¡¼¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§¡¦6·î9Æü¡Ê·î¡Ë¿¼Ìë2»þ33Ê¬¡Á2»þ35Ê¬
¡¦6·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¿¼Ìë2»þ33Ê¬¡Á2»þ35Ê¬
¡¦6·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¿¼Ìë2»þ03Ê¬¡Á2»þ05Ê¬
¡¦6·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿¼Ìë2»þ03Ê¬¡Á2»þ05Ê¬
¡¦6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼Ìë1»þ58Ê¬¡Á2»þ00Ê¬
¡¦6·î16Æü¡Ê·î¡Ë¿¼Ìë2»þ33Ê¬¡Á2»þ35Ê¬
¡¦6·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¿¼Ìë2»þ33Ê¬¡Á2»þ35Ê¬
¡¦6·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¿¼Ìë2»þ03Ê¬¡Á2»þ05Ê¬
¡¦6·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿¼Ìë2»þ03Ê¬¡Á2»þ05Ê¬
¡¦6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼Ìë1»þ58Ê¬¡Á2»þ00Ê¬
¡¦6·î23Æü¡Ê·î¡Ë¿¼Ìë2»þ33Ê¬¡Á2»þ35Ê¬
¡¦6·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¿¼Ìë2»þ33Ê¬¡Á2»þ35Ê¬
¡¦6·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¿¼Ìë2»þ03Ê¬¡Á2»þ05Ê¬
¡¦6·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿¼Ìë2»þ03Ê¬¡Á2»þ05Ê¬
¡¦6·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼Ìë1»þ58Ê¬¡Á2»þ00Ê¬
ÊüÁ÷¶É¡§¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ