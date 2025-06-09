¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡ÖÌîµå¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×Ä¹Åè¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡Ö¾¼ÏÂ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬9Æü¡¢ABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¤Ç¡¢º£·î3Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á89ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿µð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ë¿¨¤ì¡¢¾å¾Â¤Ï¡ÖÌîµå¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢À¨¤¤¤Ê¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¿´¡£2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ³«²ñ¼°¤Ç¤Ï°¦Äï»Ò¤Î¾¾°æ½¨´î»á¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¤Îº¸¼ê¤Î¥È¡¼¥Á¤ËÀ»²Ð¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£Åö»þ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾å¾Â¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ë"¤¢¡ÁÂçÊÑ¤ä¤Ê"¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÂÎ¤¬¡Ë¤´ÉÔ¼«Í³¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡£¤À¤«¤é¡Ä89ºÐ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤¢¡¢±ÑÍº¤Ç¤â¤Í¡¢Ì¿¤Ï¿Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀË¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿8Æü¤Ë±Ä¤Þ¤ì¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¹ðÊÌ¼°¤Ç¤Ï¡ÖON¥³¥ó¥Ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÌÁÍ§¤Î²¦Äç¼£»á¡¢µð¿ÍOB²ñÄ¹¤ÎÃæÈªÀ¶»á¡¢¾¾°æ»á¤é¤¬Ä¤¼¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö²¦¤µ¤ó¤â¤¤¤¤Êý¤ä¤Í¡¢¡ÊÄ¤¼¤¬¡ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Þ¤¿±É¸÷¤¬¤Ò¤È¤Ä¥Ý¥ó¤È¾Ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤µ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¾¼ÏÂ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¼Å¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¡ÊÈþ¶õ¡Ë¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤ÆÊ¿À®¸µÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë»à¤ó¤Ç¤Ï¤ë¤ó¤«¤Ê¡£¤À¤«¤é¥Û¥ó¥È¤Ë¸µ¹æ¤¬ÊÑ¤ï¤ë»þ¤ËÀ±¤Ë¤Ê¤é¤Ï¤Ã¤¿¡×¤È¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Î¼ê¡¦Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊºÇ´ü¤ò²óÁÛ¡£Â³¤±¤ÆÇÐÍ¥¤ÎÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¡¢½÷Í¥¤Î¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡¢»³ËÜÍÛ»Ò¤µ¤ó¡¢À±Í³Î¤»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤é¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¼ä¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£