ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¡¢º£½µ¸åÈ¾¤Ë¤âË¬ÊÆ¤ÇÄ´À°¡¡6²óÌÜ¤ÎÆüÊÆ´ØÀÇ¶¨µÄ¤Ø
ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤Ïº£½µ¸åÈ¾¤Ë¤â¡¢6²óÌÜ¤ÎÆüÊÆ´ØÀÇ¶¨µÄ¤Î¤¿¤á¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬Ìä¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê
¡Ö¡ÊQ:½µ¸åÈ¾¤ÎË¬ÊÆ¤Ë¤è¤ë¶¨µÄ¤Ï¡©¡Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤âÄ´À°Ãæ¤Ç¤¹¡×
Ê£¿ô¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ë¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤é¤È¤Î¶¨µÄ¤Ë¸þ¤±¡¢º£½µ¸åÈ¾¤Ë¤â¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬Ìä¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð4½µÏ¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Íè½µ¥«¥Ê¥À¤Ç³«¤«¤ì¤ëG7¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤¿µÍ¤á¤Î¶¨µÄ¤È¤Ê¤ëÊý¸þ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¨µÄ¤ÇÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤Ï¡Ö°ìÃ×ÅÀ¤¬¸«¤¤¤À¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö°ìÃ×ÅÀ¤¬¸«ÄÌ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤òÎ¾¼óÇ¾¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£