6¡¦25¤µ¤¤¿¤ÞÇÕÁªÄêÇÏÈ¯É½¡¡Ê¼¸Ë¤ÎÍº¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼¤äJRA½êÂ°¥·¥ã¥Þ¥ë¡¢¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¤Ê¤É12Æ¬
¡¡ºë¶Ì¸©±ºÏÂ¶¥ÇÏÁÈ¹ç¤Ï9Æü¡¢¡ÖÂè29²ó¤µ¤¤¿¤ÞÇÕ¡×¡ÊJpn1¡¢25Æü¡¢±ºÏÂ¥À¡¼¥È1400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÁªÄêÇÏ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°ìºòÇ¯¡ÊÅö»þJpn2¡ËÇÆ¼Ô¤ÇºòÇ¯2Ãå¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼¤ä¹õÁ¥¾Þ¡¢¤«¤·¤ïµÇ°¤ÈÏ¢¾¡Ãæ¤Î¥·¥ã¥Þ¥ë¡¢¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼SÇÆ¼Ô¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¤Ê¤É12Æ¬¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤¿¡£ÁªÄêÇÏ¤Èµ³¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥¢¥é¥¸¥ó¥Ð¥í¡¼¥º¡¡¡Ê¥»¥ó8¡áÊ¼¸Ë¡¦¿·»Ò²í¡Ë¡½¡½¡½
¥¤¥°¥¶¥ë¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê²´6¡áÂç°æ¡¦¹Ó»³¾¡¡Ë¡½¡½¡½
¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼¡¡¡¡¡¡¡Ê²´7¡áÊ¼¸Ë¡¦¿·»Ò²í¡Ë¡½¡½¡½
¥¨¥ó¥Æ¥ì¥±¥¤¥¢¡¡¡¡¡Ê²´7¡á±ºÏÂ¡¦¾®µ×ÊÝÃÒ¡Ë¡½¡½¡½
¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¥ï¥±¥¢¡¡¡Ê²´5¡á·ªÅì¡¦¿ù»³À²¡ËÀîÅÄ¾
¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡¡¡¡¡¡¡Ê²´5¡áÈþ±º¡¦ÌÚÂ¼Å¯¡Ë¡½¡½¡½
¥µ¥è¥Î¥°¥í¡¼¥ê¡¼¡¡¡Ê²´7¡á±ºÏÂ¡¦¹©Æ£¿¡Ë¡½¡½¡½
¥·¥ã¥Þ¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê²´7¡á·ªÅì¡¦¾¾²¼Éð¡Ë¡½¡½¡½
¥¿¥¬¥Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ê²´8¡á·ªÅì¡¦À¾±àÀµ¡ËÀÐ¶¶æû
¥Á¥«¥Ã¥Ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê²´4¡á·ªÅì¡¦ÃæÃÝÏÂ¡Ë¡½¡½¡½
¥Æ¥£¥ó¥È¥ì¥Ã¥È¡¡¡¡¡Ê²´4¡áÂç°æ¡¦¹Ó»³¾¡¡Ë¡½¡½¡½
¥Ò¡¼¥í¡¼¥³¡¼¥ë¡¡¡¡¡Ê²´5¡á±ºÏÂ¡¦¾®µ×ÊÝÃÒ¡Ë¡½¡½¡½