¡Ö¥¬¥Á¤Ç½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¥ê¥ó¥°ºÌ¤Ã¤¿¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Î£Ó£Î£ÓÃíÌÜ¡¡¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥Ô¥å¥¢¤¹¤®É½¾ð¤ËÅ£ÉÕ¤±¡Ö¶Ã¤¤¤Æ¤ë´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖÊÌ³Ê¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡£¸Æü¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÃæÃ«½á¿Í£Ö£ÓÀ¾ÅÄÎ¿Í¤¤ÎÅý°ìÀï¡¢Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤ÎÀ¤³¦Á°¾¥Àï¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¶½¹Ô¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤¬¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¡¢ºÆ¤ÓÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡£±·î¤Î°æ¾å¾°Ìï¤ÎÀ¤³¦Àï¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÃ´Åö¤·¡¢¡ÖÂ¸ºß¤¬À¤³¦¤Ë¥Ð¥ì¤¿¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥ê¥ó¥°¤òºÌ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¡¢¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¡×¡¢¡ÖÍü¡¹²Æ¤Á¤ã¤ó¤¬±Ç¤ë¤¿¤Ó¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö¥¬¥Á¤Ç½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¡¢¡Ö²Ä°¦¤µ¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¿¡×¡¢¡Ö°ìÈÖ¶¯¤¤¡×¡¢¡ÖÊÌ³Ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÄÚ°æÃÒÌé¤Î¥×¥í£²ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÃÏ°è²¦ºÂ³ÍÆÀ¤¬ÆüËÜºÇÂ®¥¿¥¤¤Ç£¶£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ÎÉ½¾ð¤â¡Ö¶Ã¤¤¤Æ¤ë´é¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö¥Ô¥å¥¢¤µ¤¬½Ð¤Æ¤ë¡×¡¢¡Ö¸å¤í¤Ç¸ý¤Ý¤«¡¼¤ó¤È¤·¤Æ¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¿¹ÏÆ¤Ï¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Î£Ï£Â£Ò£Ï£Ã£Ë¡¡£Ô£Ö¡×¤Î¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤Ç¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£