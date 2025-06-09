49ºÐ¡¦hitomi¡¢¤Ò¤¶¾å¥ß¥Ë»Ñ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥³¡¼¥Ç¤Ç¥Ñ¡¼¥¯ËþµÊ¡ÖÂ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÇÁÇÅ¨¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡×
¡¡4»ù¤ÎÊì¤Ç²Î¼ê¤Îhitomi¡Ê49¡Ë¤¬¡¢9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¹¥é¥êÈþµÓ¡ªhitomi¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥³¡¼¥Ç
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡ÖºòÆü¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ø¡×¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»°ÃË¤Ï·ëº§¼°½ÐÀÊ¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Ø¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤ªÎ±¼éÈÖ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¤È¤¤¤¦»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¢ö¡×¤È¤¤¤¤µ¤Ä¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥·¥ã¥ó¡ª¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á°ì½ï¤Ë¥Ñ¡¼¥¯¤òËþµÊ¤¹¤ë6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡hitomi¤Ï5·î¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤â¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Á¡×¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÇÁÇÅ¨¥Þ¥Þ¤µ¤ó »Ò¤É¤â¤À¤óÃ£¤â¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¤Ò¤¶¾å¥ß¥Ë¤Î¥Ç¥Ë¥à¤òÃå¤³¤Ê¤¹¥³¡¼¥Ç¤Ë¡Ö¤ªÞ¯Íî ¤½¤·¤ÆÂ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡Öhitomi¤µ¤óStyle¡Á¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡hitomi¤Ï2008Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡£2ÅÙ¤ÎÎ¥º§¸å¡¢14Ç¯6·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤ÈºÆ¡¹º§¤·¡¢Æ±Ç¯11·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡¢16Ç¯10·î¤Ë¼¡ÃË¡¢20Ç¯7·î¤Ë»°ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¹¥é¥êÈþµÓ¡ªhitomi¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥³¡¼¥Ç
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡ÖºòÆü¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ø¡×¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»°ÃË¤Ï·ëº§¼°½ÐÀÊ¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Ø¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤ªÎ±¼éÈÖ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¤È¤¤¤¦»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¢ö¡×¤È¤¤¤¤µ¤Ä¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥·¥ã¥ó¡ª¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á°ì½ï¤Ë¥Ñ¡¼¥¯¤òËþµÊ¤¹¤ë6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÇÁÇÅ¨¥Þ¥Þ¤µ¤ó »Ò¤É¤â¤À¤óÃ£¤â¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¤Ò¤¶¾å¥ß¥Ë¤Î¥Ç¥Ë¥à¤òÃå¤³¤Ê¤¹¥³¡¼¥Ç¤Ë¡Ö¤ªÞ¯Íî ¤½¤·¤ÆÂ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡Öhitomi¤µ¤óStyle¡Á¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡hitomi¤Ï2008Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡£2ÅÙ¤ÎÎ¥º§¸å¡¢14Ç¯6·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤ÈºÆ¡¹º§¤·¡¢Æ±Ç¯11·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡¢16Ç¯10·î¤Ë¼¡ÃË¡¢20Ç¯7·î¤Ë»°ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£