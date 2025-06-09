½»¿¦¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡Ä¡×»û¤Î¾²²¼¤Î¡ÈµïºÂ¤ê¥¯¥Þ¡É 1½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÌµ»öÊá³Í »³·Á¡¦¼òÅÄ»Ô
»³·Á¸©¼òÅÄ»Ô¤Î»û¤Î¾²²¼¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÂÎÄ¹¤ª¤è¤½1¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ¡£º£·î3Æü¤ÎÌë¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢µïºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½1½µ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤ÆÊá³Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¥Ê¤ÎÃæ¤ËºÂ¤ê¹þ¤à¥¯¥Þ¡£ÂÎÄ¹¤Ï96¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å32¥¥í¡£¿äÄê3ºÐ¤Î¥ª¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£·î3Æü¤Î¸á¸å8»þ¤´¤í¡£¼òÅÄ»Ô¤Î»û¤ÎËÜÆ²¤Î¾²²¼¤Ë¥¯¥Þ¤¬Æþ¤ê¹þ¤à»Ñ¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»û¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢»Ô¤Ï¡Ö¥¯¥Þ½ÐË×ÂÐºöËÜÉô¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Êá³ÍÍÑ¤Î¥ï¥Ê¤òÀßÃÖ¡£¤·¤«¤·¡¢Êá³Í¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤Î¤¦¤ÎÄ«¤Ë¤Ï¥ï¥Ê¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥¨¥µ¤¬Á´¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ï¥Ê¤Ë¤Ï¤«¤«¤é¤º¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÎÄÍ§²ñ¤¬¥ï¥Ê¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦ÊÑ¹¹¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å7»þÁ°¤Ë¥¯¥Þ¤¬¥ï¥Ê¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤ÏËã¿ì¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¤±¤µ5»þ¤´¤í±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢»³¤ËÊü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼òÅÄ»Ô´Ä¶±ÒÀ¸²Ý¡¡º´Æ£·æ ²ÝÄ¹
¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï°ìÃÊÍî¡¢²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´°Â¿´¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×
¥¯¥Þ¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤À»û¤Î½»¿¦¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¯¥Þ¤¬µïºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢ÆÃ¤Ë²»¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÍè¤¿¤Î¤«µ¿Ìä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£