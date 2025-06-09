¡Úµ¤¾Ý¡Û9Æü À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤Ï¡¢Ìë¤âÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¡¡10Æü Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï9ÆüÄ«¤è¤ê¹â¤¯¡¢²¬»³¤È¹â¾¾¤Ç20ÅÙ¡¢ÄÅ»³¤Ç19ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ
À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤ÏÇß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ÇÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±«¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
9ÆüÌë¤âÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
10Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÇß±«Á°Àþ¤¬¤ä¤äËÌ¾å¤·¤Æ¡¢À¾ÆüËÜ¤ÇÄäÂÚ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ä«¤«¤é¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤È¤Ê¤ê¡¢±«µÓ¤Î¶¯¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤¦Í½ÁÛ¤Ç¡¢Å·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï9ÆüÄ«¤è¤ê¹â¤¯¡¢²¬»³¤È¹â¾¾¤Ç20ÅÙ¡¢ÄÅ»³¤Ç19ÅÙ¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï³ÆÃÏ¤Ç24ÅÙÄøÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢5·î¾å½Ü¤«¤éÃæ½ÜÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
10Æü°Ê¹ß¤â±«¤Î¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ú¤Â³¤±«¶ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±«¤Î¹ß¤êÊý¤Ë¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£