¸µ²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¡¡ÇòË²¤µ¤ó¤È¤ÎÉÔÃç¤òÈÝÄê¡Ö¡Ø¼¤á¤¿¤¤ã¼¤á¤ì¤Ð¡Ù¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È°ìÉôÊóÆ»¤ËÊ°³´
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µ²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¤Î°ËÀª¥±Éô²°·Ñ¾µ²ñ¸«¤¬£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤ÎÉô²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤«¤Í¤Æ¤«¤éÉÔÃç¤È±½¤µ¤ì¡¢ÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤·¤¿¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²¤ÎÇòË²æÆ¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊóÆ»¤â¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÈÇòË²´Ø¤È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë°¤¤´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î£±Ç¯´Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ£²¿Í¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÊóÆ»¤Ç¤ÏÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯½ñ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¡Ê°¤¤´Ø·¸¤Ï¡Ë°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£°ìÉôÊóÆ»¤ÇÇòË²¤µ¤ó¤Ë¡Ö¼¤á¤¿¤¤ã¼¤á¤ì¤Ð¡×¤ÈÆ±¿ÆÊý¤¬¸À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ°³´¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇòË²¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Ñ³¦¤ËÆþ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂçÀèÇÚ¡£ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡£ÁêËÐ¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤ÊÂç²£¹Ë¤Ç¤·¤¿¤«¤éÁêËÐ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÇòË²¤µ¤ó¤¬²ñ¸«¤Ç¡ÖÀ¤³¦ÁêËÐ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡×¹½ÁÛ¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº£Æü¤Î²ñ¸«¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¼ÁÌä¤Ï¤´±óÎ¸´ê¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉô²°´Ø·¸¼Ô¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£