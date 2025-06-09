¸â»ÔÄ¹Áª¡¡¸½¿¦¤Î¿·¸¶»ÔÄ¹¡¡£³´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·Î©¸õÊäÉ½ÌÀ
£±£±·î¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¹Åç¸©¸â»ÔÄ¹Áªµó¤Ë¡¢¸½¿¦¤Î¿·¸¶Ë§ÌÀ»á¤¬£³´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸â»Ô¡¡¿·¸¶Ë§ÌÀ»ÔÄ¹
¡Ö»ä¤Ï¼¡¤Î»ÔÄ¹Áª¤ËÎ©¸õÊä¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¤³¤³¤ËÉ½ÌÀ¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×
£¹Æü¤Î¸â»ÔµÄ²ñ¤Ç¡¢¿·¸¶»ÔÄ¹¤Ï»ÔµÄ¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¸¶»ÔÄ¹¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤Ë½éÅöÁª¤·¡¢¸½ºß£²´üÌÜ¤Ç¤¹¡£
£É£Ô´ë¶È¤ä³°»ñ·Ï¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ¶Ã×¡¢ÆüËÜÀ½Å´¸âÃÏ¶è¤ÎÀ×ÃÏ³èÍÑ¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸â»ÔÄ¹Áª¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Î¸µ´±Î½¤Ç¿·¿Í¤Î¿ùÅÄ·û±Ñ»á¤È¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¸µÈë½ñ¤Ç¿·¿Í¤ÎÇ½ÀªÂÙ¿Í»á¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2025Ç¯6·î9ÆüÊüÁ÷¡Ë