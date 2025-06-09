¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡×6¿ÍÁÈ²Î¤¤¼ê¥°¥ë¡¼¥×¡¢¡ÈÂè»°¼Ô¤Ø¤Î¾ðÊóÏ³±Ì¡É¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼²ò¸Û¡© ¡Ö¿´Â¡¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×
6¿ÍÁÈ²Î¤¤¼ê¥°¥ë¡¼¥×¡¦ANDSIX¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï6·î8Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂè»°¼Ô¤Ø¤Î¾ðÊóÏ³±Ì¡×¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò²ò¸Û¡© ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥ó¥·¥¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ã¦Âà¡©
¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡ÖµÞ¤Ê¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿»ö¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Öº£¸å¤â¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¥±¥Ð¥Ö¤ò¶»¤ËÊú¤À¿¿´À¿°Õ¡¢³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢°ãÏÂ´¶¤Î¤¢¤ëÉ½¸½¤¬¡£¤É¤¦¤ä¤é¤³¤ì¤Ï¡È¥Í¥¿¡É¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤Ë¤ã¤ó¤³¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¿´Â¡¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖºòÆü¤ÎÇÛ¿®¤Èº£Æü¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Îwwww¡×¡Ö¤ª¤Ë¤ã¤ó¤³wwwwww¤Ð¤¤¤Ð¤¤¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿wwwww¤³¤ì¤«¤é¤â£¶¿Í¤Î³èÆ°±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ªw¡×¡Ö¤¨¡¢¡¢¡¢¤ª¤Ë¤ã¤ó¤³¤µ¤óµÞ¤Ë¡¢¡¢¡×¡Ö¤¢¤Î¾Ð´é¤Ç¤Ê¤Ë¤·¤¿¤Îwwwwwww¡×¡Ö¤ª¤Ë¤ã¤ó¤³¤µ¤ó¤Ã¤ÆÃ¯¡©w¡×¡Ö¤ª¤Ë¤ã¤ó¤³¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ï°ì½ïËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥ó¥·¥¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ã¦Âà¡©
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â£¶¿Í¤Î³èÆ°±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Ã¦Âà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥¢¥ó¥·¥¯¤ò±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢£²£°£²£µÇ¯£¶·î£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥·¥¯¤Î¡Ú¤ª¤Ë¤ã¤ó¤³¡Û¤¬Ã¦Âà¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿·Ð°Þ¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤Ø¤Î¾ðÊóÏ³±Ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¿´Â¡¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖºòÆü¤ÎÇÛ¿®¤Èº£Æü¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Îwwww¡×¡Ö¤ª¤Ë¤ã¤ó¤³wwwwww¤Ð¤¤¤Ð¤¤¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿wwwww¤³¤ì¤«¤é¤â£¶¿Í¤Î³èÆ°±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ªw¡×¡Ö¤¨¡¢¡¢¡¢¤ª¤Ë¤ã¤ó¤³¤µ¤óµÞ¤Ë¡¢¡¢¡×¡Ö¤¢¤Î¾Ð´é¤Ç¤Ê¤Ë¤·¤¿¤Îwwwwwww¡×¡Ö¤ª¤Ë¤ã¤ó¤³¤µ¤ó¤Ã¤ÆÃ¯¡©w¡×¡Ö¤ª¤Ë¤ã¤ó¤³¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ï°ì½ïËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤â¤¦¸Â³¦¤Ç¤¹¡¦¡¦¡¦¡ÙÆ±¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¡Ö¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤ä·Ð°Þ¤ÏºòÆü¤Î¥¢¥ó¥·¥¯À¸ÊüÁ÷¤Ë¤Æ¤´Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï7Æü¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ø¡ÚÀäË¾¡Û¤â¤¦¸Â³¦¤Ç¤¹¡¦¡¦¡¦¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬º£²ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)