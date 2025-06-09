¡Ö¤³¤Î°áÁõÂç¹¥¤¡×36ºÐ¿Íµ¤À¼Í¥¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Î1Ëç¤ËÈ¿¶Á¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡¡À¼Í¥¤Î°æ¸ýÍµ¹á(36)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ä¥ó¥°¥¬¥ó¥¬¥óÉ½»æ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢´¶ÁÛ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ª°áÁõ¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¹♡¡×¤È¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ç¿²Å¾¤Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤Î¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤Î°áÁõÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤±¤·¤«¤é¤ó¡×¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö1ÈÖ²Ä°¦¤¤36ºÐ¤À¤í¤³¤ì¤â¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÌò¤ÇÏÃÂê¤Ë
¡¡°æ¸ý¤Ï2003Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ç¡¦¥¸¡¦¥¥ã¥é¥Ã¥È¤Ë¤ç¡×(¥Þ¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹)¤Î¤¦¤µ¤À¤¢¤«¤êÌò¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£07Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼XENOGLOSSIA¡×(¥µ¥ó¥é¥¤¥º)¤Ç¼çÌò¤ÎÅ·³¤½Õ¹áÌò¤ò±é¤¸ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£