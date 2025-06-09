²¬»³¸å³Ú±à¡¡²¬»³¡¦ËÌ¶è

¡¡²¬»³»Ô¤Î²¬»³¸å³Ú±à¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤ÇÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¤¬ÅÄ¿¢¤¨¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡ÁÇÂ­¤ÇÅÄ¤ó¤Ü¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ì¤ë¤Ã¤È¤·¤¿Å¥¤Î´¶¿¨¡ª¡¡²¬»³¸å³Ú±à¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¡Ö°æÅÄ¡×¤ÇÅÄ¿¢¤¨¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬»³»Ô¤Î²¬»³Ãæ±û¾®³Ø¹»¤Î5Ç¯À¸¤Î»ùÆ¸Ìó120¿Í¤Ç¤¹¡£

¡¡²¬»³Ãæ±û¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤Ë°¦Ãå¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ËèÇ¯¡¢²¬»³¸å³Ú±à¤ÇÅÄ¿¢¤¨ÂÎ¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡»ùÆ¸¤é¤ÏÅÄ¤ó¤Ü¤Î½Å¤¤Å¥¤ËÂ­¤ò¤È¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Î¾Â­¤Ç¤Õ¤ó¤Ð¤ê¹ø¤ò¤«¤¬¤á¤ÆÉÄ¤ò¿¢¤¨¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡ÉÄ¤Ïº¬¤â¤È¶á¤¯¤ò»ØÀè¤Ç¤½¤Ã¤È¤Ä¤Þ¤ß¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿¿¤Ã¤¹¤°¿¢¤¨¤ë¤è¤¦¸å³Ú±à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¥³¥Ä¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤é¤¬Â­¤ò»ß¤á¡¢¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤ËÅÄ¿¢¤¨¤ÎÍÍ»Ò¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê»ùÆ¸¤Ï―¡Ë
¡Ö½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤±¤É³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ÊQ.ÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÃæ¤ËÂ­¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤ó¤Ê´¶¿¨¤¬¤·¤¿¡©¡Ë»³°ò¤òÆ§¤ó¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¿¨¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×